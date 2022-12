Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ordena la suspensión total de las obras de El Puertito de Adeje

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha comunicado este viernes “ante los recientes hallazgos de nuevas manifestaciones rupestres en la zona que comprende la unidad de actuación de las obras en el Puertito de Adeje y teniendo en cuenta la finalización de las medidas cautelares adoptadas por el Cabildo de Tenerife, ordena de acuerdo al art. 59.2 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias la suspensión total de las obras con la adopción de nuevas medidas cautelares por un plazo de seis meses”.

Puertito de Armeñime: un proyecto turístico de lujo pone en jaque a ecologistas para salvar la última playa sin masificar de Tenerife

El Gobierno de Canarias, añade Patrimonio, “realizará un estudio arqueológico en profundidad para evitar un mayor deterioro de los yacimientos arqueológicos situados en este terreno y en prevención de la producción de daños a todos los bienes del patrimonio cultural canario que se encuentran en el mismo que pudieran llegar a ser irreversibles”.

Este departamento detalla que únicamente podrán realizarse aquellas actuaciones estrictamente relacionadas con la protección de los bienes patrimoniales hallados, así como de cualquier otro elemento o ámbito con valor patrimonial, y estas incursiones específicas deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de personal técnico especializado.

Cabe recordar, que el pasado 31 de mayo el Cabildo Insular de Tenerife adoptó las medidas cautelares emitiendo un informe en el que se califican los hechos como “muy graves”.

La Alta Inspección de la Dirección General de Patrimonio Cultural cursó visita el pasado 12 de julio para constatar los hechos y valorar los daños producidos por las obras llevadas a cabo por la Empresa promotora Segunda Casa Adeje SL , visita en la que se corrobora la afección al yacimiento que cuenta con un gran potencial (PA4), donde una parte de la estructura ha sido allanada y el material de superficie no se reconoce por las obras llevadas a cabo quedando sólo parte de la misma, y una cabaña y dos abrigos y tres rocas con grabados situados en el entorno inmediato a las estructuras. La gravedad de los hechos y la pérdida irreversible de los bienes etnográficos y yacimientos arqueológicos constituyen un daño irreparable por el que se inicia el proceso sancionador por este Departamento que actualmente se encuentra en tramitación.

El pasado 7 de noviembre de 2022 se comunica el hallazgo de unos nuevos grabados en la zona que comprende la unidad de actuación. Esta comunicación, junto a los otros cuatro yacimientos cuya información aportó en su día la Asociación Tegüico y otro grabado localizado en la primera visita que se cursó por la Alta Inspección, son bienes todos ellos, que no se encontraban recogidos en el estudio encargado por la empresa. Además, los yacimientos encontrados que albergan manifestaciones rupestres quedan declarados con la categoría de zonas arqueológicas a tenor del art.87.2.a. Esto lleva a replantear la necesidad de hacer una revisión y volver a realizar una prospección de toda la unidad de actuación para evitar posibles afecciones de lo que hay en superficie.

Tercera orden de paralización

El rechazo a este proyecto turístico (calificado de “disparate” o “barbaridad” por Podemos Canarias y Nueva Canarias) que pretende urbanizar más de 430.000 metros cuadrados junto a dos espacios protegidos en el sur de Tenerife no ha logrado frenar su avance. Pero sí lo han conseguido las denuncias interpuestas por los grupos ecologistas que lideran las protestas contra el proyecto. La primera orden de paralización llegó en junio por haber destruido un yacimiento arqueológico; la segunda, a principios de noviembre por un “daño ambiental inminente” al haberse constatado la presencia de una planta protegida que no aparecía recogida en los informes ambientales de los promotores. La Consejería de Transición Ecológica abrió entonces un expediente ya que, además, se constató que el proyecto, denominado Cuna del Alma, obtuvo la licencia municipal sin haber presentado la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Ahora Transición Ecológica ha abierto un expediente sancionador por esta circunstancia.

Además de estas irregularidades, el demoledor informe elaborado por los técnicos de Patrimonio del Cabildo de Tenerife (que visitaron las obras en junio tras la primera denuncia) no solo provocó la primera paralización cautelar, sino que confirmó que el proyecto contaba ya con dos informes negativos: uno de 2014 por no haber realizado un informe sobre restos arqueológicos en la zona; y otro en 2017, por no haber tomado medidas de protección de los restos hallados. Los trabajos comenzaron, además, sin un arqueólogo a pie de obra.