El último programa de Salvados tocó un tema que poco tenía que ver con Cataluña, el tema giraba en torno a lo que ocurre ‘más allá de Madrid’. ‘Dicho de otro modo’, que diría Mariano Rajoy, qué comunidades autónomas se sienten abandonadas por parte del Estado y no son Cataluña. Entorno a una mesa de debate Gonzo reunió a diputados de BNG, ERC, Teruel Existe o CC.

Estaba previsto el discurso de Oramas sobre el REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias, esos temas por los que mandaron a Fernando Clavijo al Senado, también estaba previsto escuchar el discurso sobre el dinero que el Estado le debe a Canarias. La sorpresa vino cuando Gonzo hizo ronda de preguntas para comprobar el nivel de conocimiento de los diputados sobre lo que conocían de las otras comunidades autónomas. “Si le pregunto por el caso Las Teresitas sabe de lo que le estoy hablando, un caso de corrupción que afectó a Coalición Canaria, a un alcalde suyo en Santa Cruz de Tenerife…”, le preguntó Gonzo a Rufián. A la pregunta de Gonzo, Oramas saltó y le dijo, “a Coalición Canaria, no”.

Gonzo tocó en la herida de la manera correcta, añadiendo que afectaba al partido y no a las personas. Y, es que, el periodista sentó en la mesa de debate no solo a la diputada nacionalista que ‘defiende los intereses de Canarias’, sentó a una de las personas que apoyó y defendió a Zerolo cuando ya se conocía el caso Las Teresitas.

Las palabras de Oramas, sin ella saberlo, han venido como anillo al dedo para darle contexto a la noticia de esta semana, el Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz que embarga de manera provisional dos de los bienes de Antonio Plasencia, Por un lado, la sede de la Consejería de Educación, y, por el otro un edificio ubicado en Cabo Llanos. Ambos edificios son propiedad de la empresa Carcaland. S.L propiedad de la familia Plasencia.

Lo que, para la mayoría de la ciudadanía se interpreta como una buena noticia, a algunos les ocasiona pataleo, incluso, 10 años después. El mero hecho de que el Ayuntamiento de Santa Cruz intente recuperar el dinero malversado es una deuda moral que se tiene con la ciudadanía con Santa Cruz y no debería ocasionar otra respuesta que el aplauso. Un paso que el anterior gobierno municipal no hizo. Y, esto último es una obviedad, más allá de opiniones políticas, por mucho que a Coalición Canaria o al Partido Popular les moleste escucharlo. En ocasiones es mucho más inteligente un buen silencio a dar una mala respuesta en redes sociales o por televisión, qué bien habría quedado Oramas en Salvados si en lugar del “a Coalición Canaria, no” hubiera entonado el “me he equivocado, no volverá a pasar”.