De la ruptura al matrimonio

Esta semana han salido los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre el índice de demandas de disoluciones matrimoniales, resulta que Canarias es la tercera comunidad autónoma tras Baleares y la Comunidad Valenciana con más rupturas amorosas. Una realidad que nada tiene que ver con el ataque de amor que les da a los políticos canarios estos días, miren sino el abrazo entre José Manuel Barragán (CC) y Román Rodríguez (NC).

Dicen los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el número de disoluciones de matrimonios han bajado un 6,7% en el segundo trimestre. Bajan las rupturas y aumenta el amor, entre las parejas que han subido las dosis de amor está la de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Una pareja que a la derecha canaria le parece divertida y a la izquierda le parece poco fiable, a excepción de Ana Oramas que antes de producirse la alianza soltó un: “para que tenga un diputado más en Madrid y traicione a Canarias”. Pero como en el mismo tono de una canción, ahora a CC le sube el índice de endorfinas y a Nueva Canarias le sube el ritmo cardíaco, aunque por motivos distintos. Se puede intuir que, cada vez que alguien le saca los colores en redes sociales a Nueva Canarias por esta extraña unión ellos se ponen nerviosos.

El plan de contingencia del partido de Román Rodríguez para dar respuesta a sus incongruencias es señalar que una cosa en la gestión regional y otra la concurrencia a las elecciones del 10 de noviembre. Un plan perfecto, redondo, sin fisuras, sin atisbo de dudas. Que lo que te quito por un lado, te lo doy por el otro y chin pum al Pacto de Las Flores. Que probablemente ya se me haya olvidado lo que dije de la mala gestión del partido que ha gobernado Canarias durante los últimos 30 años.

“Si uno hace previsiones equivocadas lo paga luego porque no podrá cubrir el gasto presupuestado. Vamos a ser prudentes, vamos a revisar la capacidad fiscal de esta comunidad autónoma. Y no engañamos a nadie, nosotros en la campaña electoral dijimos que revisaríamos las rebajas irresponsables y de consecuencias dañinas para el funcionamiento de esta comunidad que otros hicieron (Coalición Canaria), lo dijimos en la campaña electoral”, así se refería a CC el vicepresidente del gobierno canario durante el debate de investidura en el Parlamento de Canarias [septiembre]. En tan solo un mes, Nueva Canarias ha dejado de ver a Coalición Canaria como un partido que realiza políticas “irresponsables” y dañinas” a verlo como un aliado más. Eso sí que es un mérito y no el de las parejas canarias, oiga.