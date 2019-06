Coalición Canaria no se da por aludida en el supuesto pago de 'mordidas' de OHL a cargos públicos de su partido

El secretario general de la fuerza nacionalista afirma que "no tenemos preocupación [por el caso Lezo, que investiga la Audiencia Nacional] porque pensamos que no ha habido absolutamente nada" sobre el abono de supuestas comisiones ilegales del 3% José Miguel Barragán sostiene que "ni siquiera hay [temor] por las grabaciones" que se han difundido sobre ese supuesto caso de corrupción porque las grabaciones a veces se hacen, se filtran y "después vete tú y di que eso no fue verdad"