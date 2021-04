El denunciante del senador del PSOE Santiago Pérez aún no ha presentado sus pruebas al juzgado

Un mes después de anunciar que las tenía en su poder, el exconcejal socialista de La Laguna Javier Abreu aún no ha entregado en el Juzgado de Instrucción 1 de esa ciudad las pruebas que -aseguró ante el juez- avalarían su denuncia contra el senador del PSOE Santiago Pérez, al que acusa de haberle presionado para que en una causa judicial declarara en contra del expresidente de Canarias Fernando Clavijo. Abreu, que fue secretario general del PSOE lagunero hasta poco antes de ser expulsado del partido, declaró el 4 de marzo pasado, tras prestar declaración como testigo ante el juez César Romero Pamparacuatro, que disponía de registros de llamadas, mensajes y grabaciones que demostrarían las acusaciones.

Pero hasta este mismo miércoles ninguna de esas pruebas ha sido aportada a la investigación, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras de la misma. A su salida del juzgado el pasado 4 de marzo, Abreu dijo a los periodistas de la Cadena Ser y de El Día que había tratado de entregar al juez “ los registros de las llamadas y los mensajes”, pero que al no encontrarse en las dependencias judiciales la funcionaria encargada de recepcionar esas pruebas, quedó en regresar con esos registros “cuando se incorpore”. Además, el testigo anunció a esos dos medios que se había comprometido ante el juez a buscar un pendrive donde presuntamente habría guardado una grabación recogiendo una conversación telefónica con Santiago Pérez la víspera de su declaración en el llamado caso Reparos conminándole, según su versión, a que se “portara bien”.

Más de un mes después, Abreu no ha presentado ninguna de esas pruebas incriminatorias ante el juzgado, según han confirmado fuentes oficiales y él mismo en conversación con este periódico. “A mi me dijo el juez, delante de mi abogada: la funcionaria no está, cuando la funcionaria esté, te llamaremos para que vengas”. Preguntado si esa es la razón de no haber entregado esas pruebas, Abreu contestó: “No hay otra razón”.

Sobre los motivos por los que se hizo acompañar de una abogada a una declaración a la que acudía como testigo, el exconcejal socialista dijo a este diario que lo hizo “por si acaso”.

En noviembre de 2020, Javier Abreu declaró como investigado en otro juzgado de La Laguna, el de Instrucción 4, dentro de la causa conocida como caso Reparos, en el que, entre otras personas, están imputados los exalcaldes laguneros Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. En la investigación se trata de dirimir la legalidad de los decretos por los que ambos ex regidores levantaron más de un centenar de reparos para renovar contratos y servicios públicos, algunos millonarios, en contra de los criterios del interventor municipal. Tres de esos decretos los firmó Abreu como alcalde accidental en los tiempos en los que el PSOE compartió gobierno municipal con Coalición Canaria.

El exconcejal sostuvo ante la jueza instructora, y a preguntas del abogado de José Alberto Díaz, que el entorno de Santiago Pérez, hoy concejal de La Laguna y recientemente designado senador por la Comunidad Autónoma, le había presionado para que declarara en contra de Fernando Clavijo. En ese momento, la fiscal presente en el interrogatorio, María Farnés Martínez, pidió a la jueza que dedujera testimonio (la apertura de una causa aparte que habría de repartirse entre los demás juzgados del partido judicial) para investigar un posible delito contra la administración de justicia.

La investigación la lleva desde ese momento el juez Romero Pamparacuatro, que ha tomado declaración al denunciante como testigo y está a la espera de que presente las pruebas que aportó. De momento la única que existe de esas acusaciones son las manifestaciones de Javier Abreu, que en noviembre declaraba como imputado y por lo tanto sin obligación de decir verdad.