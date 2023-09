Dos autos pioneros en Canarias deniegan el cambio de sexo en el registro a dos hombres por cometer fraude de ley

Dos autos pioneros en Canarias han denegado el cambio de sexo registral a dos hombres que pretendían cometer fraude de Ley. El juez del juzgado de instrucción número 5 de San Bartolomé de Tirajana, Matías Martínez Gómez, entiende en que estas personas pretendían beneficiarse de medidas de “discriminación positiva”. En uno de los casos el solicitante llegó a afirmar que quería que el cambio le sirviera en unas oposiciones y en el acceso al empleo.

En uno de los casos, el juez encargado del Registro Civil señala que el solicitante hace la petición obedeciendo “a un ánimo espurio” y remarca que esta conclusión se extrae “con contundencia” del hecho de que manifieste que “se siente mujer desde siempre y que no se lo haya comentado a familiares y amigos”. También cree que es “del todo incongruente y contrario” a máximas de la experiencia “que una persona que se siente mujer lo manifieste a través de la rectificación del sexo en el registro civil antes de compartirlo con familiares y allegados”.

El juez subraya que el solicitante nunca ha contactado con ninguna asociación de personas trans “ni ha rectificado su sexo previamente con ninguna administración pública”. “Es revelador asimismo que no conozca los requisitos previos a la Ley 4/2023 para la rectificación registral”, añade el auto, en el que se destaca también que el solicitante ha manifestado que el cambio de sexo “le beneficiará en las oposiciones y acceso al empleo”. “El hecho de que quiera conservar su actual nombre masculino es también indicativo del fraude en el que incurre, sin perjuicio de que la ley lo autorice”, agrega.

“Procede concluir con total certeza” que no es una persona trans. Por tanto, “no es titular del derecho que trata de ejercitar”. La estimación de la solicitud conculcaría los derechos anteriormente expuestos. Además, insiste en que al carecer de la condición de persona trans, “dotar al solicitante del sexo femenino, beneficiándose de las medidas de discriminación positiva, es un resultado contrario al ordenamiento jurídico, incardinable en los términos del fraude de ley”.

En el segundo de los casos analizados , el juez también destaca que la petición obedece “a un ánimo espurio”. Esta conclusión “se extrae con contundencia” también por el hecho de que manifieste que “se siente mujer desde siempre y que no se lo haya comentado a familiares y amigos”. “Es del todo incongruente y contrario a máximas de la experiencia que una persona que se siente mujer lo manifieste a través de la rectificación del sexo en el registro civil antes de compartirlo con familiares y allegados”, añade también en este segundo caso.

Entre los datos que apunta, recoge que “tampoco ha contactado el solicitante con ninguna asociación de transexuales ni ha rectificado su sexo previamente con ninguna administración pública. Es revelador asimismo que no conozca los requisitos previos a la Ley 4/2023 para la rectificación registral”. A lo anterior añade el hecho de que “quiera cambiarse el nombre para denominarse Anarkia Gnosia, lo cual permite inferir que el objetivo del solicitante nada tiene que ver con sus sentimientos hacia la rectificación registral”.

Es por ello que procede concluir “con total certeza” que no es una persona trans. Por tanto, “no es titular del derecho que trata de ejercitar”. “La estimación de la solicitud conculcaría los derechos anteriormente expuestos. Además, al carecer de la condición de persona trans, dotar al solicitante del sexo femenino, beneficiándose de las medidas de discriminación positiva, es un resultado contrario al ordenamiento jurídico, incardinable en los términos del fraude de ley”, insiste este segundo auto, también fechado en el mes de julio.

Cabe recordar que este mismo miércoles se hacía público que un juez ha denegado el cambio registral de sexo a un hombre que lo quería usar para ascender en su carrera militar. Así lo ha notificado un auto del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria de 18 de septiembre al que ha tenido acceso este periódico. La resolución explica que se trata de un sargento del Ejército del Aire que quería promocionar a subteniente por esta vía.

“El uso de la norma jurídica para la obtención de una finalidad diferente a la prevista en la ley, además de resultar fraudulento y contrario al ordenamiento jurídico, incorpora un especial desprecio a la dignidad de la persona que, para el caso de las personas transgénero, ha tardado muchísimo en reconocerse como un derecho humano”, destacó ese auto.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha defendido que la Ley Trans es “segura” tras el rechazo a la petición de cambio de género de un militar, dado que lo hizo con la pretensión de ascender dentro del Ejército. “La Ley Trans es segura, el Estado de Derecho funciona perfectamente, tenemos un Estado seguro que aplica sus leyes”, ha manifestado en declaraciones recogidas por Europa Press este jueves.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.