Condenado a pagar las costas judiciales un expresidente de Puertos de Las Palmas en una demanda contra Canarias Ahora

Javier Sánchez-Simón, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, junto a Miguel Ángel Larraz, alto funcionario de ese organismo, han sido condenados por el juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria a pagar las costas del pleito que en 2019 interpusieron contra Canarias Ahora por una pretendida intromisión en su derecho al honor, que consideraron se había cometido en varios artículos informativos y de opinión sobre su gestión en las obras del muelle de La Esfinge. El organismo público que gestiona los puertos del Estado en la provincia de Las Palmas perdió 20 millones de euros por la gestión que durante la presidencia de Sánchez-Simón se hizo de esas obras

Sánchez-Simón y Larraz pretendían que Canarias Ahora les indemnizara con 15.000 euros, además de que los artículos que consideraban atentatorios contra su honor fueran retirados “de forma definitiva de la hemeroteca de las ediciones impresa (sic) y digital del periódico Canarias Ahora” y que se publicara la sentencia (en caso de ser condenatoria) en “la versión digital” de este periódico, que es la única que tiene.

El juez que presidió el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, José Ramón García Aragón, no solo desestimó las pretensiones de los demandantes sino que los condenó a pagar las costas judiciales una vez la sentencia adquiriera firmeza, lo que ocurrió una vez transcurridos los plazos para interponer recurso y los demandantes renunciaran a ese derecho. La semana pasada ingresaron en la cuenta corriente de la Administración de Justicia los 3.329,9073 euros correspondiente a los honorarios de la procuradora y el abogado Luis Val, representante de la parte demandada: la empresa editora de Canarias Ahora, Clan de Medios, y su director, Carlos Sosa.

Un caso similar ocurrió meses atrás con el que fuera director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante la etapa de Sánchez-Simón, José Daniel López, que también demandó a Canarias Ahora y a su director por los mismos artículos y las mismas pretensiones indemnizatorias. En este caso, el juez desestimó la demanda por no apreciar vulneración en el derecho al honor, pero no condenó al demandante al pago de las costas procesales. La sentencia también ha devenido en firme al no ser recurrida por López dentro de los plazos legales.

Los tres artículos de opinión y las dos informaciones periodísticas que originaron estas demandas fueron publicados por Canarias Ahora entre 2015 y 2019. En estas últimas se relataron las múltiples irregularidades que rodearon las obras del muelle de La Esfinge, en el Puerto de La Luz y Las Palmas, y cómo esa gestión realizada por el equipo de Javier Sánchez-Simón, con José Daniel López como director y Miguel Ángel Larraz como director de obra supusieron un grave quebranto económico para las arcas públicas.

Las irregularidades fueron de tal calibre que originaron una investigación penal en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, aunque finalmente no se apreciaron conductas delictivas en las personas que fueron investigadas.