Prisión provisional y sin fianza para el hombre que mató a su suegra en Gran Canaria

La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, de guardia este sábado, ha acordado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del hombre que mató a su suegra en el municipio de San Mateo el pasado miércoles.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al detenido se le imputan en principio los delitos de robo con fuerza y homicidio, sin perjuicio de que con posterioridad los hechos puedan tener otra calificación jurídica.

La Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas informó el viernes que la mujer, de 64 años, fue encontrada sin vida en su casa el miércoles por la noche por un familiar que fue quien alertó a las autoridades.

Las primeras pruebas recogidas en el domicilio indicaban que se trataba de una muerte violenta y la investigación condujo al arresto de un hombre de 40 años, el yerno de la víctima. El caso está bajo secreto de sumario.

Tanto el Gobierno de Canarias, el viernes, como el Parlamento de Canarias, este sábado, lo han condenado como crimen machista. La ley canaria reconoce como víctimas de violencia machista a las mujeres asesinadas fuera del ámbito de la pareja y la expareja.

El Instituto Canario de Igualdad y la Cámara regional han recordado que son ya 106 los feminicidios por violencia de género confirmados en Canarias desde 2003.

