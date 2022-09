Arranca la temporada de cruceros en Las Palmas de Gran Canaria con una previsión de hasta 260 escalas

El Muelle de Cruceros del Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, ha previsto hasta 260 escalas de barcos turísticos durante la temporada de cruceros 2022-23, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

En este sentido, Puertos de Las Palmas ha estimado que los jueves serán un día de llegadas habituales, que se intensificarán durante los fines de semana y que el 29 de septiembre ya se podrá empezar a percibir esta tendencia con el atraque del Anthem of the Seas, el buque de Royal Caribbean que consigna en la ciudad Hamilton & Cía.

No obstante, el siguiente barco no llegará a la capital hasta el jueves, 6 de octubre: será el Costa Pacífica, de Costa Crociere, consignado por Pérez & Cía. El sábado 8 se espera al World Explorer, de Mystic Cruises (consignado por Hamilton & Cía). Serán dos de las veinte escalas de cruceros que tiene en previsión el Puerto para la ciudad durante octubre.

Ya en noviembre, la relación se ampliará a las 50, el mes con más intensidad en este tráfico marítimo. Y en diciembre se mantendrá el ritmo, con 45 atraques.

Por su parte, con el 2023 el ritmo de escalas se mantendrá en torno a las treinta mensuales en Las Palmas de Gran Canaria en lo que resta de temporada alta: 37 en enero, 33 en febrero, 39 en marzo y 29 en abril. En mayo el flujo de buques se ralentizará, como es habitual: de momento, tan sólo hay siete atraques previstos.

En total, se contempla en la agenda del Puerto la llegada de 68 barcos. Los AIDA seguirán siendo habituales en la capital grancanaria (hasta cinco buques), así como los barcos de P & O Cruises, Marella, Phoenix Reisen Gmbh, Sea Cliud, Fred. Olsen o los Mein Schiff de TUI Cruises.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que tampoco faltarán barcos de navieras icónicas como MSC, Princess Cruisess, Royal Caribbean o la Cunard, con su icónico Queen Victoria.

Primera escala

Una docena de cruceros realizará su primera escala en la ciudad, lo cual va a aparejado, también, a la llegada de compañías menos habituales en la capital grancanaria en las temporadas precedentes. Como Azamara, Hurtigruten, Ambassador o Mystic Cruises.

Aquí, los barcos de 'debutarán' en la ciudad son el Ambience, un nuevo buque de Cunard, el Marella Explorer 2, el World Explorer, el Norwegian Sun, el Arvia, el Birllance of the Seas, el Seabourn Quest, el Seabourn Venture y el Seven Seas Splendeour, además del Spitbergen y en Azamara Onward.

Del total de barcos en previsión del Puerto para este otoño e invierno hasta quince realizarán operaciones de Puerto Base. Esto es, de embarque y desembarque de viajeros, en un total aproximado de un centenar de escalas. El resto, en su gran mayoría serán atraques de pasajeros en tránsito, con el añadido de una cifra menor con las habituales paradas técnicas o por reparaciones.

Los recorridos que completarán estos cruceros se circunscriben en buena parte de las escalas a itinerarios por Canarias. Muchos de estos buques tienen un plan de viajes que incluyen puertos como Funchal (Madeira) o, en menor medida, Casablanca (Marruecos). Con todo, no faltarán navíos que tengan en su ruta una travesía transatlántica.