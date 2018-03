El Iberostar Tenerife quiere recuperar sensaciones positivas en su choque contra el Valencia

El Iberostar Tenerife, que acaba de ser eliminado de la Liga de Campeones FIBA por parte del UCAM Murcia, buscará este domingo en Valencia no solo los dos puntos, sino recuperar sus sensaciones positivas y trabajar de lleno en busca de entrar en el "playoff" por el título.



Palo muy fuerte para los hombres de Fotis Katsikaris en Europa, pero ya metidos en lo que es la competición regular, buscan este domingo ante el Valencia Basket ese juego que les ha llevado a cotas tan importantes.



El entrenador griego del cuadro insular podrá disponer ya del escolta Josh Akognon, que reapareció ante el UCAM Murcia y que mañana también lo hará en la competición española, lo que será sin duda aire fresco para un grupo al que le está costando recuperar su buen juego y su intensidad defensiva, un equipo que no quiere perder el hilo de estar en ese grupo que lucha por el título.



Todos son conscientes que ante el Valencia Basket no es el mejor rival para reivindicarse como uno de los grandes de la Liga, pero los jugadores saben que ya han podido con el equipo toronja no hace más de un mes y que saben que pueden hacerlo de nuevo.



Eso si, jugando como colectivo, trabajando bien en defensa y conscientes de que en ataque deben jugar equilibrados. Ya lo decía Rodrigo San Miguel este viernes que si el equipo trabaja bien en defensa saldrá un mejor ataque.



Lo importante será ir todos a una y que el grupo tinerfeño sepa lo que se juega en este envite. La reunión que el grupo tuvo con el entrenador el pasado jueves debe servir para levantar ánimos y conseguir en Valencia, no solo la victoria que sería muy importante, sino recuperar esa esencia ganadora que siempre ha caracterizado al conjunto insular.



Mentalmente, el Iberostar Tenerife debe estar duro para afrontar este choque y ahora es cuando deben salir la experiencia de jugadores como Fran Vázquez, Kostas Vasileiadis, Rodrigo San Miguel e incluso Nico Richotti que, aunque no está jugando debido a una lesión, es un hombre clave dentro del grupo.