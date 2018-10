Aroa Merino: "Me prepararé para correr el maratón en los Juegos Olímpicos de Tokio"

La atleta lanzaroteña Aroa Merino, ganadora en los 21 kilómetros en la Hospitales San Roque LPA NightRun, ha asegurado que aún desconoce qué distancia correrá en el Gran Canaria Maratón, aunque sí espera participar en los 42 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Aroa Merino y su paisano y gran amigo José Carlos Hernández fueron los vencedores de la prueba celebrada este pasado fin de semana en Gran Canaria en el medio maratón, y en el caso de la atleta conejera con una gran superioridad sobre sus rivales.



"Quedé muy contenta con el resultado y con la respuesta de los ciudadanos, que se volcaron en apoyarnos y en estar ahí a pesar de la lluvia. El circuito estuvo maravilloso, ya que apenas se mantuvo la lluvia y pudimos correr por la zona de Las Canteras sin resbalones".



La atleta lanzaroteña ha reconocido que llegó bastante cansada a la meta.



"Incluso, estuve más cargada al día siguiente, por la falta de costumbre de correr a esa hora de la noche. Los atletas masculinos siempre te hacen correr a un nivel más fuerte, y también tuve dos grandes competidoras en Laura van den Beucken y Gloria Cuéllar, que me mantuvieron al pie del cañón", ha indicado.



El triunfo de Aroa fue tan incontestable que se permitió solventar un problema durante la prueba.



"Se me desató un cordón y tuve que parar. Me ha pasado pocas veces, y pese a que en esta ocasión me hice tres nudos, no sé si se soltaron por la lluvia", ha dicho sonriendo.



El próximo reto de la corredora isleña será intentar ganar la prueba Behobia-San Sebastián, también de 21 kilómetros, por tercer año consecutivo.



"Habrá un gran nivel y entre otras estará Diana Martín, que es una gran atleta española y una rival muy fuerte. Por otro lado, está invitada Katherine Switzer, que fue la primera mujer que corrió el maratón de Boston (en 1967), y me ilusiona mucho hacerme una foto con ella, porque nos abrió el camino a las mujeres a participar en estos eventos", ha dicho.



Un poco más a largo plazo, Aroa Merino también estará compitiendo en el Maratón de Gran Canaria.



"Veo muy precipitado participar en los 42 kilómetros, y si no corro el medio maratón, quizás corra los 10 kilómetros, porque nunca he tomado parte en esa prueba en ese evento, aunque la verdad es que me gusta más la distancia de 21", ha indicado.



Por otro lado, la atleta se siente con fuerzas e ilusión para disputar el Maratón en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.



"Prepararé la prueba con José Carlos Hernández, al que aprecio mucho y que es uno de mis referentes, aunque igual si él va a mi ritmo se puede lesionar, porque no es lo mismo que correr a su velocidad que a la mía", ha asegurado con una sonrisa.



Finalmente, Aroa desconoce cuál es el secreto de los corredores lanzaroteños para brillar tanto en este deporte.



"No sé si corremos con la energía del volcán, porque en Lanzarote hay más lava que verde -se ríe-, pero lo que sí es cierto es que en Gran Canaria ambos realizamos una gran carrera y conseguimos el primer puesto, y es muy bonito ver a dos conejeros y canarios en lo más alto del podio", ha finalizado.