Carla Suárez pasa la primera ronda en Roland Garros por la vía rápida ante la croata Konjuh

La grancanaria Carla Suárez, cabeza de serie número 23, ha solventado este lunes en sólo 42 minutos por 6-0, 6-1 su duelo en primera ronda de Roland Garros frente a la croata Ana Konjuh, 104 del mundo.



Suárez saltó a la pista 6 del abierto parisino inspirada desde el comienzo del partido y no encontró rival en ningún momento en la croata, lastrada por su gran número de errores no forzados desde el fondo de la pista.



En segunda ronda, la canaria deberá enfrentarse a la griega Maria Sakkari, ganadora del encuentro con la luxemburguesa Mandy Minella.

"Ha sido más cómodos en Roland Garros"

Carla Suárez ha reconocido que ha sido uno de sus partidos "más cómodos" desde que debutó en este abierto hace una década.



Suárez, 23 del circuito, sólo cedió un juego (6-0, 6-1) en un duelo sin demasiada historia en el que ella afirmó haber "jugado muy bien", lo que se combinó con los fallos de su rival.



"He jugado muy bien, cada pelota iba donde yo quería. Y ella no ha estado a la altura, no ha opuesto la resistencia que suele poner. Ella normalmente va bien de derecha, saca bien, pero no ha estado a su nivel y yo lo he aprovechado", ha señalado en rueda de prensa.



Respecto a su próxima rival, la griega Maria Sakkari, 38 del mundo, Suárez ha considerado que esta "ha evolucionado mucho" y que se caracteriza por ser "una jugadora peleona, que combina muy bien la solidez con el ataque".



"Es de las jugadoras más sólidas, que no dan un punto por perdido, así que será duro, tocará sufrir", ha explicado la canaria.