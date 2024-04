Las ventas de Pepsi caen más de un 10% en Francia tras la decisión de Carrefour de retirar sus productos por sus altos precios

El gigante de los refrescos Pepsico reconoce que su choque con Carrefour le ha pasado factura en Francia. La cadena de súper e hipermercados decidió en enero retirar productos del grupo estadounidense por sus reiteradas subidas de precios.

“Ya no vendemos esta marca debido a los aumentos inaceptables de los precios”, comunicó entonces a sus clientes la empresa de distribución. Entre las marcas de Pepsico, además de los refrescos, están las patatas fritas Lays o los Doritos, así como el gazpacho Alvalle.

Ahora, Pepsico acaba de presentar sus resultados del primer trimestre y ahí reconoce que su caída de ventas en el mercado francés es de más del 10%, de doble dígito. No da la cifra exacta, ni diferencia por marcas, pero sí desglosa que afecta tanto a su negocio de bebidas como al de alimentos.

Sin datos sobre España

“El volumen unitario de alimentos aumentó un 2%, reflejando principalmente un crecimiento de dos dígitos en Rusia”, apunta. También “un crecimiento de un dígito medio en el Reino Unido y un crecimiento de un dígito alto en Turquía”. En cambio, registró “un descenso de dos dígitos en Francia y un ligero descenso en los Países Bajos”. No da ninguna pista sobre cómo va su actividad en España.

Aquí también llevó a cabo un movimiento similar. En concreto, un portavoz de la compañía aseguró a la agencia Reuters que “los estantes de los productos PepsiCo en las tiendas Carrefour de Francia, Italia, España y Bélgica estarán provistos de carteles que indicarán que la tienda dejará de vender estas marcas debido a aumentos de precios inaceptables”, afirmó.

Además, en el caso francés, se unió a las críticas contra la reduflación, a vender menos producto por el mismo precio. “Hay grupos industriales, que me gustaría mencionar, que no están jugando bien el juego y que podrían hacer más”, señaló el ministro de Economía, Bruno Le Maire, en una entrevista en la televisión France 2. “Estoy pensando en Unilever, Nestlé, Pepsico, que son multinacionales muy grandes que hicieron un poquito, pero no mucho. Creo que podrían hacer mucho más”, sostuvo.

A pesar de esta caída en Francia, a Pepsico le van bien sus ventas. En el trimestre ingresó un 2,7% más y su beneficio neto remontó más de un 5%. Ganó más de 2.000 millones de dólares, el equivalente a más de 1.800 millones de euros.