Ferrol quiere dejar de ser "del Caudillo" y recuperará el panteón regalado a la familia Franco en 1967

Ferrol dejó de apellidarse del Caudillo en 1982. Sin embargo, la sombra del dictador todavía planea de vez en cuando por la que fue su ciudad natal. La urbe gallega quiere despedirse de una vez para siempre de las referencias a Francisco Franco y de los elementos simbólicos y materiales que la ligan a la Dictadura. La polémica surgida en las últimas semanas por la posibilidad de que los restos de Franco (en el caso de ser exhumados en el Valle de los Caídos) pudieran acabar en el panteón que su familia posee en el Cementerio de Catabois ha acelerado el proceso, de forma que el pleno municipal y el Gobierno local están dando pasos para evitar toda posibilidad de que el cadáver del dictador sea trasladado a la ciudad naval.

Este lunes el pleno ha aprobado dos mociones en este sentido, en las que Ferrol en Común, PSdeG-PSOE y BNG han unido sus votos ante PP y Ciudadanos. La presentada por el BNG pedía que el pleno manifestara “su oposición a que los restos mortales del dictador Francisco Franco sean trasladados a nuestra ciudad para su sepultura” y, además, instaba a “iniciar los trámites administrativos oportunos para recuperar la propiedad del Panteón existente en el cementerio municipal de Catabois”. PP y Ciudadanos se han abstenido.

El Gobierno local cuenta por lo tanto con el apoyo del pleno para revocar la titularidad del nicho 48 del cementerio municipal, que le fue concedido a la familia Franco en 1967 por parte del entonces alcalde Rogelio Cenalmor Ramos. El nicho fue entregado "en atención a la gran deuda de gratitud que esta ciudad tiene contraída con su hijo más ilustre, el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde", según consta en los archivos municipales.

Hace unos días el alcalde Jorge Suárez (Ferrol en Común) subrayaba que "no vamos a permitir que trasladen los restos del dictador a un panteón que fue obtenido a través de privilegios" y destacaba que “hay que evitar” que la ciudad se convierta en un lugar de peregrinaje franquista. En el año 2008 el Ayuntamiento de Ferrol ya le retiró a Francisco Franco su condición de "hijo predilecto" de la ciudad.

Suárez anunciaba que de inmediato pondría en marcha dos vías para recuperar el panteón. Por un lado, instaría a la familia Franco a pagar los muchos recibos que tiene pendientes por el uso del nicho (no hay constancia de hayan pagado en algún momento lo que les correspondía por la ocupación del panteón), de forma que si no abonasen la cantidad requerida, el Gobierno local podría forzar la exhumación de los restos allí depositados. Además, anticipaba que el Gobierno local buscaría revocar el acuerdo municipal de 1967, adoptado por una corporación no democrática.

En este momento el nicho está ocupado por los restos de los abuelos paternos del dictador (Hermenegilda Salgado y Francisco Franco Vietti), los de su tía (Hermenegilda Franco) y su hermana (Paz Franco). Jorge Suárez señala que una vez que el nicho sea desalojado, los restos de los cuatro familiares de Franco serían entregados a sus descendientes. Y advierte de que si estos se negaran a recoger las cenizas para trasladarlas a otra localización, estas serían depositadas en una fosa común, al igual que sucede en otros casos en los que no es posible localizar a los propietarios de un nicho, o en el caso de personas sin familia conocida.

Entrada al Cementerio Municipal de Catabois, en Ferrol Google

Eliminar de Ferrol la simbología franquista

La moción del BNG incluía otros puntos, comenzando por la retirada de la placa situada en la casa natal del dictador "que ensalza su labor como caudillo de España". Además, el primero de los dos puntos presentados por el PSdeG-PSOE, aprobados igualmente con los votos de Ferrol y Común y BNG, también pedía retirar la simbología franquista que aún existe en la ciudad, dando cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica. En este caso, Ciudadanos votó a favor y el PP se abstuvo. El segundo instaba a retirar del Ayuntamiento los retratos fotográficos de los alcaldes de la dictadura, siendo igualmente aprobada con los votos de la izquierda, y con el voto en contra de PP y Ciudadanos.

A pesar de que en los últimos años han sido retirados los objetos y elementos más llamativos (comenzando por la conocida estatua ecuestre del dictador, la cruz que dominaba la Plaza de Amboge o los escudos franquistas presentes en el Ayuntamiento y en la Biblioteca), se mantiene aún un escudo en el antiguo edificio de la Aduana y, además, varias calles con denominaciones ilegales en el interior del Arsenal militar. En 1981 el pleno municipal decidió el cambio en el nombre de 61 calles y plazas de la ciudad, eliminando las referencias a la Dictadura y sus representantes. En respuesta, los mandos militares acordaron bautizar algunas de las calles internas del Arsenal, que pasaron a homenajear a militares franquistas: Almirante Vierna, Crucero Baleares, Soldado Lois, Almirante Fernández Martín, Marqués de Alborán, Almirante Honorio Cornejo, Cándido Pérez, Salvador Moreno y González-Llanos.

Peticiones a Facebook y Google

Finalmente, la moción del BNG incluía sendas peticiones a Facebook y Google para que colaboren en la supresión de las huellas de la Dictadura que aún perviven en la ciudad. Por una parte, se insta a Facebook a que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, elimine la posibilidad de que sus usuarios y usuarias puedan escoger Ferrol del Caudillo como localización, una opción que sorprendentemente aún existe. Además, se le pide a Google que modifique en los mapas de su aplicación Google Maps la referencia al Parque Camilo Alonso Vega, que en 1981 adoptó como denominación oficial Parque Alexandre Bóveda.

La moción aprobada destaca que “nuestra ciudad ya padeció suficiente estigma histórico por el hecho de ser la ciudad natal de Francisco Franco” y señala que “es hora de librarnos completamente de los retazos que el franquismo aún mantiene en nuestra ciudad para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica”.