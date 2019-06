Marea Atlántica apoyará la investidura del PSOE en A Coruña y deja al PP sin opción de gobernar

La investidura de la socialista Inés Rey cómo próxima alcaldesa de A Coruña ha quedado despejada. La Rede de la Marea Atlántica, órgano de dirección de la confluencia coruñesa, ha decidido votar a favor de la candidata del PSdeG en la votación de la investidura del próximo 15 de junio. Una vez ratificada la decisión de sus 6 ediles, que deja a la popular Beatriz Mato sin opción alguna de lograr el bastón de mando, la formación que hasta ahora ha gobernado la ciudad emprende un período de "reflexión y debate abierto" sobre su papel en el resto del mandato.

Según el documento aprobado por Marea Atlántica, "en contraste" con lo sucedido hace cuatro años con la investidura de Xulio Ferreiro, "nuestros votos favorecerán la investidura de la candidata del PSOE y no serán ni secretos ni un arma arrojadiza", pero tampoco "un cheque en blanco". Por eso, matizan, "toda nuestra atención estará puesta" en los "compromisos" que el equipo de Rey "sea capaz de asumir en estos primeros días", porque "marcarán un contexto de gobernabilidad complejo de por sí".

El debate sobre una eventual entrada o no en el próximo gobierno municipal está, de este modo, sobre la mesa en una situación en la que, en líneas generales, la Marea Atlántica reclama la continuidad de medidas "contra el clientelismo y la corrupción" o "tolerancia cero con la especulación urbanística". La "recuperación del borde litoral", el "liderazgo en el bienestar de cercanías" en el área de servicios sociales, la constitución del área metropolitana o la "continuidad de los proyectos estratégicos", desde el impulso de la Ciudad de las TIC hasta la demolición del viaducto de la Ronda de Nelle, son algunos de los asuntos que, avanzan, definirán su posición al respecto.

Tras los comicios, Rey ya había resaltado su intención de "dialogar" con las "fuerzas progresistas", ya que "la izquierda ha ganado las elecciones" en la ciudad, toda vez que el PSdeG tiene 9 escaños, la Marea Atlántica 6 y el BNG, 2, un total de 17 frente a los 10 que suman PP y Ciudadanos. Evidenciaba de este modo el rechazo a la oferta de 'gran coalición' formulada por la candidata del PP, Beatriz Mato, exconselleira de Alberto Núñez Feijóo.

Noriega se queda provisionalmente en Santiago

Primera reunión del traspaso de poderes entre Compostela Aberta y PSdeG Concello de Santiago

También Compostela Aberta, la marea hasta ahora gobernante en Santiago, se reunía este jueves para abordar sus primeros pasos fuera del poder municipal, que iniciará teniendo al frente a quien hasta ahora ha sido alcalde, Martiño Noriega. Como había avanzado que sucedería en caso de derrota, Noriega puso su continuidad "a disposición" de la asamblea, que decidió "por aclamación" que ejerza como portavoz municipal en el primero tramo del mandato.

Fuentes de Compostela Abierta sitúan en el final de 2019 o comienzos de 2020 el horizonte de un proceso transitorio en el que, con toda probabilidad, la formación ejercerá la oposición. Así lo han avanzado tanto CA como el PSdeG en el marco del primero encuentro del traspaso de poderes, celebrado tras los primeros "contactos informales". El equipo del futuro alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, ha recibido ya una veintena de "informes técnicos" sobre la situación de cada área municipal.

El "cordial" traspaso de poderes no implica, no obstante, una aproximación para un eventual pacto de gobierno. Más allá de que CA no vaya a votar en contra de la investidura de Bugallo, que se ha asegurado el cargo en su condición de fuerza más votada y sin mayoría alternativa en contra, ambas formaciones dan por hecho que no compartirán gabinete. El próximo alcalde valora como más probable que, al menos "inicialmente", tomará "en solitario" el bastón de mando de la capital gallega, que ya gobernó de 1998 a 2011. No descarta, sin embargo, una integración del BNG en el futuro.