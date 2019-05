"Pensamos Pontevedra como una ciudad para las personas, la llevamos a la práctica y funciona"

Miguel Anxo Fernández Lores es alcalde de Pontevedra por el BNG desde 1999 y concejal en la corporación pontevedresa desde 1987. Pero eso no implica que su ritmo de campaña electoral no sea muy alto. Atiende la entrevista a primera hora de la mañana y comienza explicando que, de camino, ha tenido que que pararse con varios vecinos. Viene andando desde lejos. Pocas semanas después de la campaña de las elecciones generales, el Bloque de Pontevedra tiene la maquinaria a pleno rendimiento y "buenas expectativas" pero "sin confiarse" para evitar "sorpresas". No obstante, asegura partir de un convencimiento: en el resto de fuerzas políticas no hay un proyecto alternativo al de un gobierno que ha convertido Pontevedra en "referente internacional". [Entrevista realizada originalmente en gallego]

Esta es la quinta campaña electoral municipal que afronta desde la alcaldía, como candidato a la reelección. ¿Qué tal la lleva?

Y en total, la novena campaña. Yo pienso que es un mérito personal y de equipo y que es la mejor campaña a pesar de ser atípica por las elecciones generales. Nosotros tenemos un conocimiento profundo de la administración municipal y de lo que hay que hacer en el futuro, y en ese sentido también es más fácil.

Usted señala esa experiencia como una nota positiva, en el sentido de saber de dónde vienen y a dónde quieren llegar. Desde la oposición, concretamente desde el PP, hacen hincapié precisamente a sus años en la alcaldía por todo lo contrario. Hablan de agotamiento y de ausencia de ideas nuevas.

Algo tienen que decir cuando no tienen proyecto para esta ciudad. Yo no lo veo. Si nosotros somos un referente en seguridad vial, se llevamos ocho años sin ningún fallecimiento por atropello. Si la gente nos demanda medidas de calmado de tráfico en calles y parroquias... Ellos dicen que hay que quitar los lombos [badenes para frenar el tráfico] y revisarlos. Es de sentido común y está demostrado que funciona y la gente lo demanda. Lo incluso pasa con el compostaje; composteros comunitarios que se tenían que llenar en un mes lo hacen en una semana porque el vecindario delas calles de alrededor, que aún no lo tiene, también quiere participar en recuperar la materia orgánica y no enviarla a quemar... Pues ellos, que si huele y vienen ratas. Están poniendo palos en las ruedas a lo que es una tendencia mundial.

Se refiere al compostaje. Cree que ya es factible un horizonte en el que Pontevedra pueda prescindir de Sogama [central de tratamiento de residuos de la Xunta]? Ese siempre ha sido un horizonte político para el BNG.

Cierto, pero no se daban las circunstancias. No se podía hacer una planta de compostaje en un monte, la Xunta no la asumía cómo algo importante, no había directivas... En el resultado final del puzzle calculamos que podremos recuperar el 100% de la materia orgánica, la gran mayoría de papel y vidrio y de plásticos y envases. Después quedaría la fracción resto, como los pañales u otros restos, en torno a un 15% que iría a Sogama o a un vertedero sellado, sin filtraciones y reutilizado como zona verde, en caso de que eso se retomara. Ahora estamos con composteros individuales en las casas y comunitarios en barrios donde es factible. Y en 2021 adjudicaremos el nuevo contrato de la basura, que llevaría consigo también el compostaje. Y también teniendo una cuestión fundamental como es el coste urbano y en el rural.

El rural, precisamente, es otro de los ámbitos en los que la oposición ha puesto el foco en este mandato. Afirman que su gobierno se centra sólo en el centro de la ciudad.

Alguno no sabe dónde está el rural. Igual que alguno habla del transporte público sin haber cogido nunca un autobús. Cualquier persona que conozca mínimamente el rural de Pontevedra sabe que no hay color. Yo estuve tres mandatos en la oposición y sé lo que se gastaba en el rural... Nosotros estamos gastando 1 o 2 millones de euros por parroquia, antes se gastaban 6.000 euros al año. Hemos hecho locales sociales, vamos a terminar en este próximo mandato el saneamiento de todo el rural, probablemente en dos años. Vamos a abordar el abastecimiento de agua a todas las parroquias... Cuando yo entré no había ni colectores en el río. Ahora, si hay 19.000 habitantes en el rural, nos quedan unos 2.000 sin conectar. Nosotros pensamos que el rural hay que mantenerlo, promoverlo y darle servicios porque cumple una función fundamental en el mantenimiento del territorio. Somos conscientes, igual que lo fuimos con el plan Monte Vivo después de los incendios y por eso tenemos en marcha tres parques forestales periurbanos.

Miguel Anxo Fernández Lores, durante la entrevista Praza.gal

Se refería antes al transporte público. La Xunta está amagando con intervenir directamente en el transporte público en Pontevedra, también en Ferrol, incluso advirtiendo que retiraría fondos del Ayuntamiento para ponerlo en marcha.

Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Es curioso que con la parte técnica no tengamos ningún problema y aparezca cuando tratamos con la parte política. Hay un transporte interurbano que resuelve el problema. Por ejemplo, de Marín a Pontevedra hay una línea que puede parar por todo el municipio; no obliguemos a competir con esa misma línea. Estamos en el siglo XXI, el transporte público funciona cuando hay masa crítica; cuando es muy poca, no es operativo. Por eso propongamos otras cosas. Enfoquemos las cosas de otra manera y resolvamos los problemas, aprovechemos al máximo las líneas existentes, que además a ser posible lleven transporte escolar y coincidan con los horarios de los centros de salud y aprovechemos a los taxistas. Yo siento que a veces se hable de esto sin saber de qué se habla... Nosotros hemos estudiado con especialistas lo que se está haciendo en Australia, en el Reino Unido... Como con el compostaje o con la movilidad en general. Hemos adaptado lo que funciona y hemos descartado lo que no. Eso es hacer política y pensar en el país.

En su discurso en el inicio de la campaña resaltó que uno de los hechos diferenciales del modelo del gobierno de Pontevedra es que está regido por una formación nacionalista que traslada esos valores a la gestión cotidiana. ¿Qué cree, desde su punto de vista, que tendría que suceder para que el Bloque pudiera dar ese salto de apoyo ciudadano en el resto de Galicia?

Me resulta incomprensible que la gente no apueste por eso. Cuando vamos a cualquier foro internacional, valora lo que aquí se ha hecho. Hace pocos días, por ejemplo, un equipo de urbanistas y arquitectos del Ayuntamiento de Barcelona y, segundo dijeron, se quedaron "boquiabiertos". La gente se aqueda asombrada con la ciudad sobre todo por el concepto: es una ciudad que acoge, tranquila, no tiene ruido, los coches están amaestrados y hay dinamismo con la gente en la calle. Es una ciudad pensada para las personas llevada a la práctica y funciona. ¿Por qué la gente no adopta más medidas de este tipo? Porque tenemos miedo al cambio, por miedo a que alguno proteste y que ese que más protesta sea a quien le hacen caso... Hay que saber distinguir los impactos mediáticos y el revuelo de lo que realmente opina la gente y eso también es complicado. Lo que no quiere decir que no escuchemos, hasta la extenuación. Pero eso no quiere decir hacer lo que pide el que quiere aparcar el coche en la praza da Peregrina [en el centro peatonal de la ciudad].

Otro asunto que sigue presente en la ciudad es la prórroga de ENCE, sobre la que el Gobierno de España acaba de cambiar de posición...

Cambió de posición... Había un informe de los Abogados del Estado poco menos que ad hoc. Pero cuando les dijeron: haga usted un informe atendiendo todas las alegaciones pertinentes resulta que la prórroga no puede ser por más de los 75 años y hay que sacar en todo caso a licitación porque otras empresas pueden estar interesadas.

¿Ven más próxima, entonces, la salida de ENCE de la ría?

Nosotros decimos que hay una puerta abierta a que podamos recuperar la ría. Cuando ENCE se privatizó a nosotros nos dijeron que era más barato cambiar voluntades que un traslado, que era muy caro. Nosotros dijimos que era un pelotazo. Con los beneficios que llevan obtenidos, podrían trasladar la fábrica y seguir ganando dinero.

Durante la campaña se han manejado encuestas que apuntan a una buena posición del BNG en Pontevedra, incluso pudiendo rozar la mayoría absoluta. ¿Con qué perspectivas afrontan en ese sentido las elecciones del domingo?

Nosotros tenemos claro el mensaje que mandamos y hay unas buenas expectativas más que de número de concejales, de la percepción de que Pontevedra mejoró. Eso es mayoritario en la población y puede tener una repercusión electoral. La valoración del alcalde y del gobierno es claramente superior a la de los otros candidatos. El campo está abonado, pero nosotros no nos fiamos y tampoco nos ponemos límites y, claro, una mayoría absoluta facilitaría mucho la toma de decisiones y la posibilidad de que la ciudad avance.