Alfonso Rueda abre la precampaña pero esconde la fecha de las autonómicas: bus para beber cerveza 'sin' con los votantes

Alfonso Rueda evita desde hace semanas aclarar cuándo va a convocar las elecciones autonómicas en Galicia, una potestad que la ley le confiere específicamente al presidente de la Xunta, y contesta las preguntas al respecto señalando que de lo que él “habla” a diario es “de gobernar”. Sin embargo, el líder del PP gallego ha dado ya inicio a la precampaña para esos comicios aún sin fecha -los anteriores fueron en julio de 2020-. Lo hizo con un autobús que va a recorrer Galicia con un cargamento de cerveza sin alcohol para invitar a los votantes a departir con él.

El coste de la iniciativa permanece oculto. El PP gallego rechaza dar a conocer cuánto paga por el autocar y por el suministro de bebida ni a qué empresa se los ha contratado. Alega que son relaciones contractuales de la formación que, “por respeto a las otras partes, no se dan a conocer”. La campaña ha sido recibida con críticas por la oposición. La líder del BNG, Ana Pontón, ha manifestado que “lo que es evidente es que el PP está de precampaña, pero no gobernando, e instalado en la propaganda”. La diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo apuntó a la financiación: “Esperamos que ese bus con el que va a recorrer toda Galicia sea pagado por el PP y no, como se decía en algunos medios, que podía ser pagado por la Xunta”. Preguntada al respecto, la formación conservadora asegura que los fondos proceden del partido.

La propuesta la había presentado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, el sábado y el domingo la estrenó Rueda, que se desplazó a Bandeira (Silleda, provincia de Pontevedra) para tomarse una caña con los vecinos de la zona interesados en charlar con él, hacerle preguntas o trasladarle quejas. El lema es 'Galicia non para!' y el objetivo, según el PP, es que el actual presidente de la Xunta tenga “un contacto más directo con los gallegos y las gallegas y profundizar en sus preocupaciones reales”. Alfonso Rueda llegó a su cargo al frente del Gobierno gallego para ocupar el hueco que dejó Alberto Núñez Feijóo después de más de una década a su sombra. Tenía la necesidad de hacer que su cara fuese reconocible entre los gallegos y ahora busca la cercanía con la perspectiva de la que va a ser su primera cita con las urnas como cabeza de lista.

Los populares no aclaran cuántos lugares va a visitar Rueda con este autobús rotulado en azul, el color del partido, ni hasta cuándo va a durar la gira. Estos datos se irán dando a medida que se desarrolle la campaña, indica la formación. A Bandeira no llegó a bordo de este vehículo, sino en otro que se trasladó al lugar poco después.

Volver ao lugar no que pasaches moitos veráns e tantos bos momentos sempre é unha boa elección.



Bandeira forma parte importante da miña vida e por iso hoxe comezamos aquí a escoitar e coñecer as inquietudes da nosa xente. Porque #GaliciaNonPara! 💪 pic.twitter.com/8FyrgIKUQh — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 1, 2023

El partido ha lanzado también una página web (rueda.gal) también pensada para que los votantes le trasladen “todo aquello que les preocupa, lo que va bien y lo que creen que puede mejorar”. La idea es proyectar una imagen accesible de Rueda.

La portavoz nacional del BNG se ha referido a la iniciativa del PP, que ha calificado de propaganda, y ha atacado al Gobierno gallego: “Galicia no para de retroceder en sanidad, en servicios sociales y hasta en gente”. Esto, dijo, es “un síntoma de la decadencia a la que está conduciendo el gobierno del PP, agotado y que quiere tapar con propaganda el desastre de su gestión”. A las críticas se unió el PSOE gallego. La diputada Rodríguez Rumbo insistió en que, mientras Rueda se va de cañas con los votantes, ellos continuarán con las visitas a diferentes localidades como han venido haciendo en los últimos cuatro años y “no solo en época electoral”. “Nos reunimos en diferentes lugares con los sectores y asociaciones para conocer las necesidades e inquietudes y es lo que ponemos de manifiesto en los plenos y comisiones, aunque con poco resultado”, añadió.