La cúpula del Colegio Labor cuestiona a las víctimas que denunciaron abusos sexuales y las acusa de verter "falsedades"

La denuncia por abusos sexuales que siete mujeres han presentado contra el exdirector del Colegio Labor de Vigo se ha saldado con un acelerado archivo, que la jueza del caso justifica por motivos técnicos: los hechos denunciados ya estarían prescritos y por tanto no es posible actuar contra la persona a la que acusan las víctimas. Sin embargo, el auto judicial pone encomienda a la Policía que investigue al centro por si los alumnos pudieran estar sometidos a situaciones de riesgo. Mientras, el actual director de la entidad educativa privada ha decidido cargar contra las chicas, acusándolas de adornar su relato con "una sarta de falsedades" y las responsabiliza de haber provocado un daño reputacional al centro escolar.

En declaraciones a Europa Press, el actual director, Javier Saborido, lamenta “el daño a la imagen del centro” con este caso y ha subrayado que ni el exdirectivo, Sergio Saborido, ni el propio centro han tenido aún la posibilidad de defenderse ante los tribunales, “porque aún no ha llegado nada”.

“Lamentamos cualquier situación que haya podido suceder hace años, sin conocimiento por nuestra parte, y que haya podido afectar negativamente al bienestar de nuestro alumnado pasado”, apuntaba la directiva en un escrito interno previo a esta noticia, facilitado a este medio. La directiva aseguró en su momento llevar una “investigación interna” y, según el mismo escrito: “toda la información que posee el centro sobre este asunto será puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes para poder aclarar los hechos y depurar responsabilidades”. Además, en declaraciones a elDiario.es, han asegurado que han puesto en marcha la “implantación de un programa de bienestar integral

Preguntado específicamente por la investigación que se estaba llevando acabo en el centro, Javier Saborido, actual director, se ha limitado a responder que “no consta ninguna denuncia ni ningún auto de prescripción” y que “en 90 años de historia no hemos tenido ni una sola denuncia sobre nada relacionado con esto". Siendo, según él, un colegio "abierto y feminista; ¿qué más podemos hacer?”, se ha cuestionado y tras ello ha evitado detallar las preguntas de elDiario.es sobre la investigación.

Las siete supuestas víctimas, denuncian también la responsabilidad de empleados del centro en cuanto a la omisión del delito. Pese a no detallar en el avance de la “investigación interna”, el director del colegio ha asegurado a Europa Press que "nadie nunca vio nada" que pudiera hacer sospechar que había abusos sexuales.

Entre otros aspectos, ha cuestionado la veracidad del relato de la primera de las mujeres que denunció los abusos en redes porque, la joven "fue cambiando su versión". El actual director sí ha matizado que algunas cuestiones que "han circulado por redes sociales" no son más que "una sarta de falsedades". También ha apuntado que permaneció todavía "tres años más" en el colegio después de que, supuestamente, hubiera sido abusada. "Si una familia tiene conocimiento de hechos así, habría sacado a sus hijos del colegio, y denunciado a la Policía o a Inspección, pero no se hizo", ha apostillado. "Esto es un sinsentido, tenemos pruebas de que muchas cosas que se han dicho no son ciertas", ha argumentado en sus declaraciones.