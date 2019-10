La Xunta echa en falta medidas concretas del Gobierno para evitar el cierre de la planta de Endesa As Pontes

Al término de la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio para la Transición Ecológica para abordar el futuro industrial de la central y con los responsables de la empresa titular de la planta y de los trabajadores y transportistas, Conde ha señalado que desde la Xunta de Galicia "han trasladado su voluntad de seguir trabajando de forma activa para encontrar una solución".

Entre ellas, ha destacado la posibilidad de eliminar el llamado 'céntimo verde', un impuesto especial sobre hidrocarburos aplicable a las centrales de carbón, además de otras medidas de ámbito europeo que sean "coherentes" con los criterios establecidos por la Unión Europa.

Conde ha recordado que Endesa todavía no ha solicitado el cierre de la instalación, sino que ha planteado "simplemente" la discontinuidad en la producción. No obstante, ante las propuestas que han llevado los sindicatos para sustituir el carbón por biomasa y otros residuos sin necesidad de grandes inversiones, Endesa habría manifestado que estas opciones "no son viables".

El Ministerio les ha trasladado su intención de convocar una próxima reunión en el plazo máximo de un mes, aunque Conde ha destacado que "no hay tiempo" y que se necesita una reacción "inmediata" con medidas "por parte de todos y que se implementen de forma inmediata".

Para la Xunta de Galicia la prioridad ahora son las 750 familias vinculadas a la central de As Pontes y ha trasmitido que cualquier solución que se adopte al respecto "tiene que contar con el mantenimiento del empleo", ya que considera que no se puede abordar esta reestructuración "sin ofrecer alternativas reales y viables".