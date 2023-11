Green Day, primera confirmación de O Son do Camiño, ofrecerá en Santiago uno de sus dos únicos conciertos en España

Los californianos Green Day son los primeros cabezas de cartel que O Son Do Camiño anuncia para su edición de 2024, que se celebrará entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Siete años después de su último paso por un festival en territorio español, “la banda más grande de la historia del punk rock americano” -así la presenta la organización del evento- ofrecerá dos conciertos en España. El primero, en el día del inicio del festival, el jueves 30, en el recinto de O Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. Allí arrancará su gira europea. Dos días después, llegarán a Madrid.

Y no será la clásica actuación reducida en un macroevento. Según han hecho saber O Son do Camiño en su propia web, el trío ofrecerá un concierto “completo” de más de dos horas de duración en el que además de repasar su discografía llena de éxitos, celebrará el 30 aniversario de Dookie y los veinte años de American Idiot , dos álbumes básicos en su discografía.

Green Day se formó en 1986. Desde entonces, el grupo integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ha desarrollado una carrera con innumerables singles y álbumes que pertenecen hoy a la cultura popular en todo el mundo. Singles como “Basket Case” o “Boulevard Of Broken Dreams” así como álbumes como “Dookie” o “American Idiot” han marcado a varias generaciones a lo largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria.

“El de Green Day en O Son Do Camiño será uno de los conciertos del año en todo el país”, se muestran convencidos. La banda, que recientemente publicaba su nuevo single The American Dream Is Killing Me, elige O Monte do Gozo como el primer concierto de la gira europea.

En los próximos días, O Son Do Camiño irá desvelando los nombres que formarán parte de su quinta edición. Más de 40 artistas repartidos a lo largo de tres días, por vez primera, en tres grandes escenarios. Este año, como “gran novedad”, el festival presentará un tercer escenario dedicado a la música electrónica que contará con primeros nombres del género a nivel internacional, finaliza el comunicado.