El líder del PSOE gallego proclama su “alegría” por la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha mostrado este jueves su “alegría” por que Ence pueda continuar en los terrenos de Lourizán, en Pontevedra, hasta 2073 y ha restado importancia a las discrepancias que hay en filas socialistas sobre la sentencia del Tribunal Supremo conocida esta semana. “Siempre entendemos que localmente cada uno tiene que velar por sus intereses”, ha asegurado Formoso este viernes, durante una visita realizada como presidente de la Diputación de A Coruña a la ciudad de Ferrol. Se aparta así de la posición histórica del partido en Galicia, que ha defendido su traslado fuera de la ría, y de la postura de la Abogacía del Estado en el proceso que esta semana llegó a su término en el Supremo. Tras conocerse el fallo, portavoces del Ministerio para la Transición Ecológica aseguraron a esta redacción que estudiarán con atención las argumentaciones y el voto particular.

Ence en Pontevedra: malos olores, protesta social y un ayuntamiento que declaró non grato a su ciudadano Mariano Rajoy

Más

Y es que, después del fallo emitido el martes -todavía falta por conocer el contenido de la sentencia- por el Tribunal Supremo que estimaba el recurso de la propia empresa, dirigentes como la presidenta de la Diputación de Pontevedra y presidenta del PSdeG, Carmela Silva, insistían en su postura de que la pastera debía salir de Lourizán. En cambio, Formoso ha insistido este jueves en su “alegría por que el futuro en la instalación”, en alusión a Pontevedra, “esté garantizado” hasta 2073, de acuerdo con la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016.

Traslado de As Pontes a Pontevedra

Además, el líder del PSdeG ha rechazado valorar la petición de la secretaria xeral de CCOO en Galicia, Amelia Pérez, de pedir a Ence que traslade a Pontevedra el proyecto que tiene previsto para As Pontes -municipio del que Formoso es alcalde-, concretamente una fábrica de fibra y papel tisú. “Yo no voy a entrar ahí, no voy a ser yo el que valore las declaraciones de terceros y yo insisto en que para nosotros lo publicado por Ence en un comunicado de prensa es una buena noticia”, ha recalcado.

“Además, coincide con lo que se nos dice personalmente desde la dirección y por lo tanto nosotros seguimos trabajando en un proyecto que ilusiona muchísimo a esta comarca y que además pienso que lo merece”, ha asegurado en su visita a Ferrol. En el caso concreto del proyecto para la localidad en la que es regidor, Formoso ha detallado que “la iniciativa de Ence es muy bienvenida”, ya que “en esta comarca todo lo que tiene que ver con el sector forestal requiere de proyectos de este tipo, para la puesta en valor, sobre todo cuando estamos hablando de economía circular y de futuro tecnológicamente hablando”.