Emilio del Valle avanza que el diputado cántabro Cristóbal Palacio no repetirá en las listas de Vox por romper la disciplina de partido

“Por la costumbre” en España, cuando ha habido diputados nacionales que no han votado lo que dicta el partido, esas personas no vuelven a repetir en las listas. “En este caso supongo que si este diputado (por Cristóbal Palacio) sigue en la línea que está, pues que la primera medida será que no vuelva a repetir en listas”, ha opinado.

Quien así habla es el diputado nacional y concejal en el Ayuntamiento de Santander por Vox, Emilio Del Valle, ha negado este domingo que el partido esté “en crisis” y ha previsto “alguna medida” contra el diputado regional Cristóbal Palacio por votar en sentido diferente a su grupo en el Parlamento de Cantabria.

Así, ha lamentado que haya titulares en prensa hablando de “una nueva crisis y nada de eso”, ha dicho Del Valle, quien ha quitado peso a los votos en sentido distinto de Palacio. “Eso no es una crisis del partido, es un problema puntual con un diputado”, ha dicho.

“Desconozco lo que se vaya a hacer”, ha continuado Del Valle, quien ha reiterado “que desde el partido a nivel nacional se tomará alguna medida, pero desconozco cuál”. “Hasta donde yo sé, hay un problema en dos acciones que se ha votado distinto a lo que ha dicho el partido”, ha añadido.

Asimismo, ha confesado que le “preocupa la imagen de desunión” que está dando Vox con esta situación porque el partido, afirma, “está más unido que nunca”.

“Todos los partidos tienen problemas, pero a Vox quizás se le mira más con lupa y sobre todo, se comentan más las cosas y se engrandecen más las cosas de lo que realmente está ocurriendo”, ha opinado al respecto.

A su juicio, esos titulares “hacen mucho daño” y ha criticado que haya periodistas que los pongan “por llamar la atención”. “No hay crisis, sino un problema con una persona concreta”, ha zanjado este asunto.

Del Valle ha recordado, en una entrevista a RNE, que en marzo dejó la presidencia de Vox en Cantabria porque “la actividad del partido la tenía abandonada”, ya que a su mujer le detectaron una enfermedad rara.