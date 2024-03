Un diputado de Vox en Cantabria vuelve a intentar cobrar la dedicación exclusiva en el Parlamento y tener negocios privados

El Parlamento de Cantabria rechazará por segunda vez que el diputado de Vox, Cristóbal Palacio, pueda disponer de una dedicación exclusiva en la Cámara, tal y como ya ocurrió cuando era portavoz de la extrema derecha la pasada legislatura, dedicación que le fue retirada por acuerdo del Pleno tras ser examinado su caso por la Comisión del Estatuto del Diputado. Entonces, el Hemiciclo consideró incompatible el ejercicio de la abogacía con un despacho propio una dedicación plena a la labor legislativa, criterio que mantiene en este segundo intento del ahora diputado de Vox por compatibilizar sus negocios privados con la exclusividad de su trabajo parlamentario.

La situación se ha repetido de nuevo en el arranque de esta nueva legislatura, pero con un cambio sustancial: Cristóbal Palacio ya no es siquiera el portavoz de su partido, sino diputado raso. No obstante, cobra desde hace meses una dedicación exclusiva pese a ejercer la actividad privada como abogado, algo que ha motivado que el informe jurídico de la Cámara sobre las incompatibilidades y régimen de dedicaciones de los 35 parlamentarios consultado por elDiario.es señale la singularidad del caso de Palacio y recuerde, en dos ocasiones, que en la legislatura anterior ya se le retiró la exclusividad, por lo que el propio diputado accedió a solicitar la dedicación parcial ante la posibilidad de perder su escaño.

Sin cambiar las circunstancias de su doble actividad, -pública y privada, con dos fuentes de ingresos económicos, por tanto- Palacio ha demandado el régimen de exclusividad en la declaración administrativa que los nuevos diputados han de presentar al constituirse la Cámara tras las elecciones de mayo de 2023. Reunida la Comisión del Estatuto del Diputado esta pasada semana, y recibido un informe jurídico de los letrados de la Cámara, el dictamen que se ha elevado al Pleno del próximo lunes ha sido negativo, es decir, se recomienda rechazar la petición del diputado de Vox. Dado que los grupos políticos están representados en la comisión, es seguro, salvo sorpresas de última hora, que el Pleno ratifique el dictamen.

“Siguiendo los precedentes obrantes en la Cámara en los que los abogados ejercientes han optado por la dedicación parcial, y de acuerdo con la normativa reguladora de las causas electorales de incompatibilidad, que en régimen de dedicación absoluta excluye el ejercicio de toda actividad privada, por cuenta propia o ajena, (...) no se acepta por la Comisión la dedicación absoluta solicitada y se declara su incompatibilidad con la colegiación como ejerciente en el Colegio de Abogados de Cantabria”, recoge el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

Cada parlamento autonómico tiene una normativa propia sobre incompatibilidades y régimen de dedicación, apoyándose todos ellos en la legislación nacional. En el caso de Cantabria, las condiciones para disponer de una dedicación exclusiva -siempre teniendo en cuenta que, sea cual sea la dedicación, ha de acudirse siempre a todas las sesiones del Pleno y de las comisiones- son estrictas, pero no por eso carentes de excepciones. Las hay prácticamente universalizadas y consentidas en el mapa autonómico, como es el ejercicio de la docencia o cargos de representación. Hay también una excepción en Cantabria para el ejercicio de la actividad privada de forma compatible con la exclusividad, pero en ese caso es vital el parecer conforme de la Comisión del Estatuto del Diputado.

El informe de los letrados del Parlamento de Cantabria sobre las actividades y dedicaciones de cada parlamentario ha sido elevado a la Comisión, que ya se ha reunido y atendido el criterio jurídico. El Pleno de la Cámara se reunirá este lunes a puerta cerrada, por las peculiares normas internas en relación a las actividades económicas y patrimoniales de los diputados de la Cámara, y rechazará la situación del diputado de Vox. En lógica consecuencia, Cristóbal Palacio verá reducidas sus retribuciones a la mitad, o a un porcentaje cercano. La pasada legislatura su dedicación parcial supuso que cobrara el 57% de su sueldo previo. Se desconoce por el momento si el diputado ahora tendrá que efectuar un reintegro de cantidades percibidas por su dedicación exclusiva durante estos meses, dado que la legislatura arrancó en el mes de junio y hasta ahora no se había abordado este asunto.

Denegación reincidente

Al inicio de la legislatura, Cristóbal Palacio no optó por ningún régimen de dedicación a la hora de hacer su declaración de actividades, pero sí que optó por la dedicación exclusiva a la hora de formalizar su 'Declaración a efectos administrativos'. Asimismo, según se recoge en el informe del letrado del Parlamento de Cantabria, en la 'Manifestación sobre inclusión en el régimen general de la Seguridad Social', Palacio eligió “el régimen de dedicación exclusiva que le incluye en el Régimen General de la Seguridad Social”.

Este elemento le lleva a los Servicios Jurídicos de la Cámara a recapitular y recordar lo ocurrido la pasada legislatura. Además, en la situación actual de Cristóbal Palacio hay otro diputado del Partido Popular, Rafael de la Gándara, quien también ejerce la abogacía pero que ha pedido la dedicación parcial, cosa que nadie cuestiona.

La premisa básica es que la labor parlamentaria con exclusividad ha de ser ciertamente exclusiva, a tiempo completo. La pasada legislatura, la mayor parte de los diputados se dieron cuenta de que el entonces portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, tenía la dedicación exclusiva cuando pidió que se postergara un punto de un pleno ya que coincidía con un juicio. Así, la Cámara autonómica alteró en diciembre de 2020 el orden del día de un pleno, con la connivencia de los portavoces de los diferentes grupos, a petición del representante de la formación de extrema derecha por “incompatibilidad” con su actividad laboral privada, pese a que, según informó en su momento elDiario.es, contaba con dedicación exclusiva.

Este hecho abrió el melón de la revisión de su caso y la decisión de la propia Cámara de retirarle la dedicación exclusiva, lo que no cerró la polémica, ya que entonces Palacio abrió un debate reglamentario: ¿Se podía ser portavoz de un partido sin tener la dedicación exclusiva? Según Palacio, el Parlamento de Cantabria no podía decidir quién era el portavoz. Según la interpretación de los letrados de la Cámara, él no podía tener dedicación exclusiva. In extremis, cuando se agotaba el plazo, Palacio no renunció a su portavocía pero sí la ejerció con dedicación parcial, lo que conllevó un cambio reglamentario para que portavoz y dedicación parcial ya no fueran incompatibles.

Finalmente, Palacio concluyó la legislatura siendo portavoz con el 57% del sueldo de una Portavocía a tiempo completo. En la nueva etapa, y sin ser portavoz ya, Palacio sigue teniendo intención de recuperar la dedicación exclusiva. Otra cosa es que el Parlamento se lo consienta. Vista la decisión de la Cámara en 2020, Palacio tiene todas las papeletas este próximo lunes de no ver atendida su pretensión.