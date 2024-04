“Las empresas campan a sus anchas por Valdecilla”: El PSOE llevará al Gobierno de Cantabria a la Fiscalía si no normaliza los servicios privatizados del hospital

El Partido Socialista de Cantabria denunciará ante la Fiscalía al Gobierno de Cantabria por inacción en el control de lo público si no toma medidas inmediatas para normalizar los servicios privatizados del Hospital Valdecilla, cuyas deficiencias, reconocidas por la propia Consejería de Salud, se mantienen.

Pablo Zuloaga, secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, ha denunciado en la mañana de este miércoles que el recurso a la Fiscalía se materializará si no se amplía el personal dedicado a la limpieza del hospital y se dispone de personal capacitado para conducir las ambulancias recientemente incorporadas para el transporte sanitario no urgente [programado] ya que no todo el actual está acreditado para conducirlas con el carné tipo C. Son algunos de los ejemplos de deterioro de servicios que ha expresado.

Zuloaga, asimismo, ha indicado que la evolución de la licitación de los contratos públicos del Gobierno cántabro en el primer trimestre del año es notoriamente inferior a la del mismo período de 2023 [Gobierno PRC-PSOE], un 66% inferior, concretamente, lo que revelaría la falta de acción gestora del Ejecutivo y generaría, de no corregirse, consecuencias negativas en la evolución de la economía cántabra.

Valdecilla y Fiscalía

“El Gobierno de Cantabria no vela por la calidad de los servicios públicos. En los últimos plenos, ha quedado de manifiesto los incumplimientos de las empresas que prestan servicio en Valdecilla -ha dicho Zuloaga este miércoles-, como en el caso de la empresa de la limpieza. El consejero ha asumido que lo conoce pero no vemos cómo el Gobierno asume su responsabilidad. Lo hemos comprobado con Serveo [antes Ferrovial, adjudicataria del contrato público-privado del hospital junto a SIEC] y también con la que presta el servicio de transporte con las ambulancias: tenemos ambulancias nuevas que no se utilizan porque la empresa no ha formado a los trabajadores para conducirlas”.

En esta tesitura, el PSOE va a acudir a la Fiscalía por falta de control del Gobierno de Cantabria en la correcta ejecución de los servicios privatizados.

“Si no hay supervisión ni sanciones es que no hay seguimiento y lo que sí hay es un deterioro de los servicios públicos -ha añadido el portavoz socialista-. El Gobierno ha de asumir su responsabilidad que no es otra que hacer cumplir a las empresas los contratos. Las empresas campan a sus anchas dejando de lado los intereses de Cantabria”.

Aparte de la gestión de los servicios, la oposición socialista ha expresado su preocupación por la opacidad en la relación entre el Servicio Cántabro de Salud y sus contratistas: desconoce si se están aplicando sanciones y desconoce si se reparará con tres millones de euros el coste con efectos retroactivos del transporte interno hospitalario que ha tenido que asumir la contrata por sentencia judicial. También dice desconocer cuál ha sido el informe de Quirón sobre la Unidad de Pronterapia de Valdecilla, que finalmente ha sido licitada. Por todo ello ha pedido al Ejecutivo, vía Parlamento de Cantabria, todos los expedientes sancionadores, si es que existen.

“Esta semana hemos pedido por escrito todos los expedientes por sanciones en el ámbito de Sanidad pública”, ha explicado Zuloaga. “Tienen un mes de plazo para entregarlos. Los servicios no se están prestando y exigimos compromiso en la ejecución de los contratos”. Por eso, “no descartamos acudir a la Fiscalía”, ha insistido.

Licitación pública

La licitación de la Unidad de Protonterapia de Valdecilla es precisamente el principal contrato público que ha impedido que la licitación del primer trimestre del año se hundiese más del 66% que ha caído. Para los socialistas, que la licitación pública cántabra, que tiene un efecto de arrastre sobre los sectores productivos, haya caído tanto con respecto a 2023 es un “dato económico tremendamente negativo y que tiene que ver con la capacidad de decisión del Gobierno”.

Este primer trimestre de 2024 se han licitado obras y servicios por valor de 39 millones de euros, la mayor parte vinculados a un único contrato, que data de la pasada legislatura: la Unidad de Potonterapia. Se trata de una licitación por valor de 22,7 millones de euros “que el PP se ha visto obligado a licitar tras meses de insistir nosotros”.

En todo caso, para los socialistas, los 39 millones licitados de enero a marzo están muy lejos de los 144 millones que se licitaron durante el primer trimestre de 2023.

“Si no hay licitación pública habrá un grave problema económico en nuestra Comunidad Autónoma. Exigimos compromiso y acción, dejando de lado la confrontación”, ha concluido el secretario general del PSC-PSOE.