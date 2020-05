La Xunta solicita al Ministerio de Sanidad que toda Galicia pase a la fase 1 de la desescalada a partir del lunes

La Xunta de Galicia ha solicitado al Ministerio de Sanidad que, a partir del lunes 11 de mayo, toda Galicia pase a la fase 1 de la desescalada de medidas adoptadas contra la epidemia de coronavirus. Así lo defendió esta mañana el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, en una comparecencia antes los medios de comunicación junto a altos cargos de su departamento. El ministerio tomará una decisión en los próximos días.

El subdirector de Información sobre a Saúde, Xurxo Hervada, informó que en las dos últimas semanas, 196 ayuntamientos no habían registrado circulación del virus. No detalló cuáles. El Gobierno gallego sigue siendo uno de los pocos ejecutivos autonómicos que no explica con detalle la incidencia territorial del COVID-19.

Vázquez Almuíña informó de que, con la solicitud de pase a la fase 1, la Xunta también pedirá que la “unidad territorial” de referencia para la desescalada sea el área sanitaria. “La ordenación del diagnóstico y la vigilancia está conemplada en las áreas sanitarias, que entienden las razones sanitarias, sociológicas y geográficas”, explicó, “si tenemos todos los recursos de atención y coinciden con la movilidad de las zonas, es lógico que atendamos a ella. Galicia responderá muchísimo mejor si el área sanitaria es el nivel territorial propuesto”. El Ejecutivo central indicó, de inicio, que sería la provincia, pero se mostró “dispuesto a escuchar” otras psoibilidades “razonadas” por las comunidades.

La organización territorial de la desescalada enfrentó a Xunta y Ejecutivo central desde que este anunció que preparaba la retirada de las restricciones más duras adoptadas para luchar contra el virus. La Xunta quiere adaptarla a las áreas sanitarias. Desde la oposición, PSdeG y Galicia en Común no discutieron la primera opción de Illa. El BNG, sin embargo, insta a que la desescalada se realice por comarcas.

El conselleiro de Sanidade también se refirió a lo que entiende como necesidad de “flexibilizar la movilidad entre territorios en la misma situación epidemiológica”. “Vamos a discutir esta propuesta con el ministerio esta tarde. Debe escuchar a las comunidades autónomas, que conocen su territorio”, aseguró. Como ejemplo, habló del rural y afirmó que en Galicia no existen “grandes urbes”. “Lo más importante de la movilidad es que no sirva de mecanismos de transmisión. Si hay un control de la situación por zonas sanitarias, podría restringirse esa movilidad cuando sea un riesgo para la trasmisión”, concluyó Vázquez Almuíña.