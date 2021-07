La Xunta de Galicia restringe la autocita para vacunarse a estudiantes de Erasmus y mayores de 50 sin ninguna dosis

El sistema de autocita para recibir la vacuna contra la COVID-19 anunciado por la Xunta estará muy restringido. Solo se reservarán el 5% de las dosis disponibles y se abrirá la posibilidad de elegir fecha y hora a grupos muy concretos. Desde el lunes, 5 de julio, podrán acceder los estudiantes menores de 30 años que vayan a viajar a otro país con una beca Erasmus el próximo curso. A partir del miércoles, día 7, también podrán hacerlo los mayores de 50 que no han recibido todavía ninguna inyección porque no fueron llamados o porque no acudieron a su cita.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, explicó en una rueda de prensa el funcionamiento del nuevo sistema y aclaró que la prioridad seguirá siendo la vacunación por grupos de edad con cita automática, que recibirá el 95% de las dosis que lleguen a la comunidad. En este momento se está convocando por esta vía, a través de un SMS, a la población entre 40 y 49 años para la segunda dosis y a la que tiene entre 30 y 39 para la primera. Estas personas no pueden hacer un cambio en su cita. Si no acuden, pierden el turno y tendrán que esperar a que se les permita solicitarla más adelante.

El sistema de autocita da varias opciones de día y hora para elegir. Para ello, hay que utilizar la aplicación Sergas Móbil o entrar en el sitio web del Servizo Galego de Saúde. Comesaña aseguró que el sistema va a reconocer si la persona que accede está o no vacunada y si es un estudiante Erasmus. El Gobierno gallego va a usar los datos entregados por las tres universidades gallegas para esto. Según esas cifras, son unos 2.000 los jóvenes que van a participar en ese programa el próximo curso.

Los cálculos de Sanidade son que se podrán ofrecer cada semana unas 2.000 dosis con el sistema de autocita, aunque la cifra va a depender del número de vacunas que lleguen. En todo el mes de julio, la Consellería asegura que habrá 8.000 huecos.

Hasta el momento, son casi 1,3 millones de personas las que han recibido la pauta completa de la vacunación en Galicia. Es decir, casi el 53% de la población diana -la que tiene más de 16 años- ha recibido las inyecciones necesarias según el tipo de vacuna. La cifra es casi la mitad de la población total gallega, incluidos los menores de 16.

Los datos epidemiológicos han vuelto a empeorar en Galicia. Los efectos del brote originado en Mallorca -con el que se relacionan 184 casos en Galicia- se han dejado notar con aumentos de los nuevos positivos detectados y de los casos activos en los últimos 10 días. De acuerdo con el Sergas, están pasando la infección 2.136 personas, que son 723 más que hace una semana. En las últimas 24 horas se detectaron 233 nuevos contagios mediante pruebas de infección activa, como las PCR. Hay 42 personas ingresadas en planta y 11 en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales gallegos. Desde que empezó la pandemia han muerto 2.427 personas con COVID-19. El último fallecimiento se notificó el viernes.