Los menores de 30 años podrán pedir cita para la vacuna contra la COVID desde el próximo lunes en Galicia

El sistema de autocita para la vacuna contra la COVID-19 empezará a funcionar en Galicia el próximo lunes, 5 de julio, y lo hará para los menores de 30 años y para personas mayores de 39 que no acudieron cuando fueron convocadas, lo que la Xunta llama "repesca". No estará disponible, sin embargo, para grupos de edad con el proceso de citación automática activo, como será el caso de los que tienen entre 30 y 39. El Gobierno gallego no ha aclarado todavía desde qué edad se podrá pedir hueco y se ha remitido a una futura rueda de prensa para explicar los detalles del sistema.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello que la idea es abrir el sistema para que personas más jóvenes con "intereses objetivos" y puso como ejemplo el de un estudiante que se vaya de Erasmus a otro país y necesite completar la pauta antes de viajar. Al final del día, indicó, suelen sobrar algunas dosis y apuntó que el sistema permitiría avisar por la tarde a personas pendientes de recibir el pinchazo.

El Gobierno gallego prevé terminar esta semana de administrar la primera dosis a toda la franja de edad entre 40 y 49 años y ha empezado a citar a quienes tienen entre 30 y 39. Las previsiones son administrar en torno a 100.000 vacunas. Más de la mitad de la población de Galicia tiene ya la pauta completa. De acuerdo con los datos actualizados este jueves por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) son 1.237.033 los que han finalizado el proceso, el 50,4% de la 'población diana', es decir, la que tiene más de 16 años.