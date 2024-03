El Gobierno de La Rioja asegura desconocer la estancia de seis menores extranjeros no acompañados desde octubre

Desde el pasado mes de octubre, seis menores extranjeros no acompañados están residiendo en La Rioja sin que el Gobierno de La Rioja, al parecer, tenga conocimiento de ello. Así al menos lo ha expresado la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, en el pleno que se está celebrando en el Parlamento de La Rioja aunque también ha asegurado que “la única información que tenemos es a través de una oenegé que desconoce si son menores o no”.

En concreto, la diputada socialista, María Somalo, ha planteado la siguiente pregunta: “Qué medidas va a adoptar el Gobierno de La Rioja para la protección de los seis menores extranjeros no acompañados que se encuentran desde el pasado mes de octubre en la Comunidad Autónoma de La Rioja”. En su turno de respuesta, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha “discrepado” con la pregunta de la socialista porque tal y como ha dicho, “en la Conferencia Sectorial de octubre, nos comprometimos a acoger a cuatro menores no acompañados y remitimos el protocolo correspondiente a Canarias y no tuvimos noticias hasta la semana pasada cuando nos informaron que se inicia la tramitación”.

Sin embargo, esta no era la respuesta esperada por la socialista, tampoco los menores a los que se hacía referencia. Y es que, la denuncia de la socialista se refería a seis menores que desde principios de octubre están ya en La Rioja, no los cuatro que, al parecer llegarán a la Comunidad cuando corresponda.

Así, Somalo ha explicado que desde hace seis meses, “concretamente a principios de octubre llegaron a La Rioja seis menores extranjeros no acompañados y, desde entonces, están al amparo y protección única de la oenegé Movimiento por la Paz”. Desde entonces, prosigue, “estos menores incluso están esperando a ser examinados por médicos forenses de La Rioja para saber exactamente su edad, aunque ellos manifestaron que eran menores de edad”.

Desde entonces, ha insistido la socialista, “el Gobierno de La Rioja no ha hecho nada por estos menores” y le ha recordado a Martín que, “desde el momento en el que llegan a La Rioja, la protección de estos menores extranjeros no acompañados corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja” y más en concreto ha dicho “la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín”. “No se han iniciado de hecho los expedientes de tutela alegando que no hay recursos para atenderlos y esos menores tienen los mismos derechos que cualquier otro tutelado por el Gobierno de La Rioja”. Una situación de “desprotección” ha asegurado Somalo “de la que es responsable María Martín”.

“Falta de información y descoordinación del Gobierno de Pedro Sánchez”

Y lejos de dar explicación alguna, la titular de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha asegurado no tener conocimiento de la estancia de estos menores en La Rioja y ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez “de esta falta de comunicación, coordinación y de hacer llegar a La Rioja personas vulnerables”. Así ha asegurado que, en estos momentos, “estamos en una situación gravísima de desinformación y descontrol absoluto del Gobierno de España”. “Descoordinación”, ha dicho, “de hasta cinco ministerios, sin ningún tipo de comunicación con las comunidades autónomas que hacen llegar a personas en situación de vulnerabilidad extrema, sin conocer el idioma, sin tener ninguna posibilidad de independencia, con necesidad de asistencia económica social y sanitaria y los llevan a edificios del Estado como albergues nacionales o cuarteles, o a infraestructuras de entidades del tercer sector”. Y en medio de este caos, “ni siquiera se comprueba la edad de estas personas lo que provoca situaciones de desprotección e inseguridad jurídica a inmigrantes, menores a oengés y sin previo aviso a las comunidades autónomas y sin ningún tipo de política de inmigración conocida”.

La titular de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha zanjado el asunto asegurando que “es una barbaridad jurídica que el Ministerio envíe menores sin comunicación alguna”. Y es que, tal y como ha apuntado, “únicamente contamos con la información de una oenegé de que tienen a unas personas que no saben si son menores o no”.

Mientras tanto, seis menores extranjeros no acompañados continúan en los recursos de la oenegé Movimiento por la Paz y tal y como ha advertido la diputada socialista, María Somalo, “a finales de este mes de marzo, los seis menores extranjeros no acompañados entrarán en una situación de estancia no autorizada de forma que su alojamiento y manutención pasará a depender únicamente de programas de ayuda humanitaria, sin posibilidades de recursos de ocio y económicos y una total situación de desprotección”.

Rioja2 ha intentado contactar con la oengé y, hasta el momento, ha sido imposible.