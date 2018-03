Filmoteca muestra en La Palma la lucha por la justicia climática iniciada por un granjero keniano

Filmoteca Canaria mostrará en La Palma la lucha por la justicia climática iniciada por un granjero keniano en una nueva película del ciclo Documental del Mes. El documental Gracias por la lluvia, en el marco de la iniciativa de DocsBarcelona en colaboración con Filmoteca Canaria (departamento dependiente del Gobierno autónomo), se proyectará este lunes, 26 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, y el martes, día 27, en Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, a la misma hora.

La película de la realizadora noruega Julia Dahr muestra las consecuencias del cambio climático en Kenia. Esta coproducción británico-noruega, rodada en 2017, se proyectará en versión original subtitulada al español.

La historia, se indica en una nota de prensa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, se centra en Kisiu Musya, un granjero keniano que durante los últimos cuatro años ha utilizado su cámara para capturar la vida de su familia, su pueblo y los efectos devastadores del cambio climático sobre su tierra. Ha filmado inundaciones, sequías y tormentas, pero también ha sido testigo de los costes humanos de estos fenómenos: la migración de los hombres a la ciudad en busca de nuevos empleos o cómo sus hijos han sido devueltos a casa porque él no podía pagara la escuela a final de mes.

Después de una tormenta que destruye su casa, Kisilu empieza a construir un movimiento comunitario de agricultores que luchan contra los impactos del clima extremo y decide viajar a París con motivo de la XXI Conferencia sobre el Cambio Climático, para intentar tener voz en las conversaciones sobre el clima y dar un giro de 180 grados a las políticas medioambientales.

Allí, en medio de la impenetrable lógica de las grandes negociaciones políticas, en el marco del show ambiental más grande del planeta, la relación entre la directora del filme, Julia Dahr, y Kisilu cobra una nueva dimensión y une los mundos opuestos que los dos personajes representan –norte y sur- en una misma lucha por la justicia climática.

Julia Dahr es directora y productora noruega, apasionada por las historias que pueden llevar a la acción sobre temas sociales y medioambientales de una nueva forma, cuestionar estereotipos y crear un impacto. En 2015 ganó el premio One World Media, fue nominada al premio Grierson y fue catalogada por la revista Forbes como una de las treinta mejores menores de 30 años que "conduce y define el rumbo de los medios a nivel mundial". Gracias por la lluvia (Thank you for the rain) es su primer largometraje, que ha sido premiados en casi una decena de festivales internacionales.