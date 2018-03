El empleo en hoteles y apartamentos de La Palma crece casi un 50% entre 2013 y 2017

El número de empleados de hoteles y apartamentos de La Palma ha crecido en los últimos cinco años un 49,5%, según los datos relativos a las afiliaciones a la Seguridad Social del cuarto trimestre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2013. Estos datos, recabados y publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), sitúan en 1.048 los trabajadores de la hotelería (servicios de alojamiento) en esta isla.

Esta fue una de las cifras comentadas este jueves por la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, junto al Centro de Iniciativas y Turismo CIT Tedote-Asdetur de La Palma, en un desayuno informativo con medios de comunicación celebrado en la Casa Cabrera de la capital palmera. En él intervinieron los presidentes de Ashotel y CIT Tedote, Jorge Marichal y Óscar León, respectivamente; el vicepresidente en La Palma, Carlos García; el gerente de la patronal hotelera, Juan Pablo González; y la secretaria del CIT Tedote, Raquel Rebollo. Respecto a la hostelería (servicios de alojamiento más servicios de comidas y bebidas), La Palma contaba en el cuarto trimestre de 2017 con un total de 3.219 afiliados a la Seguridad Social frente a los 2.457 del mismo periodo de 2013, es decir, un aumento del 31,01%, según datos del Istac.

A día de hoy, La Palma cuenta con un total de 27 establecimientos hoteleros y 97 extrahoteleros abiertos. Mientras que estas cifras se han mantenido estables en este lustro, las plazas correspondientes sí han sufrido cierta variación: mientras que las extrahoteleras han caído 15,5% hasta un total de 3.426, las hoteleras han aumentado un 5,58% respecto a 2013 hasta las 4.486 plazas.

Ashotel está formada hoy por 244 establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, que representan un total de 43.691 habitaciones y 93.540 camas. En La Palma, la patronal hotelera cuenta con 16 establecimientos turísticos asociados, 1.801 habitaciones y 4.035 camas.

La ocupación hotelera es una variable turística que ha evolucionado de manera notable en los últimos cinco años. En el caso de los hoteles, según datos también del Istac, si en 2013 la ocupación media era del 35,05%, en 2017 alcanzó el 77,99%. Mientras, en la modalidad extrahotelera, del 48,51% se ha pasado en estos cinco años al 70,82%. Otro de los datos aportados por el gerente de Ashotel durante su intervención fue que casi el 88% de los desempleados en La Palma certifica hasta educación Secundaria como máximo nivel formativo (57,7% Primaria y 29,6% Secundaria), mientras que un 7,25% certifica Formación Profesional y un 5,30%, formación universitaria, según los últimos datos del Observatorio Canario de Empleo (Obecan).

Óscar León (i) y Jorge Marichal, este jueves.

Alquiler vacacional

Entre los posibles motivos de la caída de plazas extrahoteleras en La Palma está el auge del alquiler vacacional, aseguran. El último estudio de Promotur (Gobierno de Canarias) sobre esta modalidad turística, La Palma contaba con un total de 1.425 viviendas, del total de 31.675 de toda Canarias, un 6,26% más que en 2015, año de elaboración de su primer informe de alquiler vacacional. El municipio con mayor volumen de viviendas vacacionales es Los Llanos de Aridane (329), seguido de El Paso (190) y Tijarafe (137). Los de menor volumen son Barlovento (11), San Andrés y Sauces (25) y Breña Alta (56). Este asunto acaparó buena parte del encuentro. Al respecto, Jorge Marichal recordó que Ashotel no está en contra de esta modalidad turística, siempre y cuando no influya negativamente en el desarrollo de productos turísticos de siempre, como los hoteles y apartamentos, y esté regulada, una circunstancia que no se da en 1 de cada 3 camas en La Palma, por ejemplo. Marichal, además, lamentó que el alquiler vacacional no cree empleo. “¿Dónde está el epígrafe de cotización a la Seguridad Social de los empleados de esta actividad?”, se preguntó. “El alojativo es un sector tremendamente regulado, genera empleo, cumple la normativa y contribuye al desarrollo económico de nuestra sociedad”, añadió el presidente de Ashotel. Esta tesis fue compartida por su homólogo en CIT Tedote Asdetur, Óscar León, quien puso el acento durante su intervención en la necesidad de que La Palma no siga perdiendo población censada, tal y como viene sucediendo en los últimos años, 6.000 habitantes en los últimos siete años, “muchos obligados para poder buscar trabajo que no tienen en su isla”.

Al respecto, la secretaria de CIT Tedote y hotelera, Raquel Rebollo, aseguró que para que los negocios en la isla sean más rentables serían necesarios en La Palma al menos 10.000 o 15.000 residentes, quien consideró también la necesidad de aumentar el número de camas turísticas.

Consejo Sectorial de Turismo de La Palma

Otro de los asuntos abordados durante este encuentro fue el del Consejo Sectorial de Turismo, el órgano que sustituyó hace unos años al Patronato de Turismo. Aunque CIT Tedote ya anunció hace algunos meses que abandonaba el Consejo por estar en desacuerdo en la forma de trabajar de este organismo, Ashotel, que tampoco comparte esa forma, ha decidido permanecer en él para tratar de cambiarlo desde dentro, tal y como avanzó el vicepresidente de Ashotel en La Palma, Carlos García. Este explicó que en las últimas reuniones a las que ha asistido tiene la sensación de perder el tiempo. “Para que simplemente me anuncien qué se ha hecho y qué se va a hacer, quizá es más fácil que nos envíen un correo electrónico”, ejemplificó, para asegurar que “no hay una toma de decisiones en la que nos dejen participar”. Sobre ello, Marichal añadió no entender “por qué la Administración Pública tiene miedo a apoyarse en el sector privado turístico a la hora de tomar decisiones, sobre todo aquellas de las que sabemos bastante: promoción turística; el presupuesto que manejan en el ámbito público no lo ponen los políticos, sino que sale de los impuestos de todos los ciudadanos, entre ellos los empresarios, que pagamos nuestros impuestos”.

Infraestructuras

Por último, también se analizó el asunto de las infraestructuras de carreteras y de las zonas turísticas en La Palma. Aunque la isla cuenta con un buen aeropuerto y sus redes viarias no son de las peores del Archipiélago, Carlos García instó a los ayuntamientos de zonas turísticas como Los Cancajos o Puerto Naos a invertir más para mejorar las calles, las aceras y otras infraestructuras, “que el dinero de los impuestos repercuta un poco más en estas zonas que generan riqueza para la sociedad”.