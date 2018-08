El PP pide definir con urgencia la gestión del ascensor urbano de la capital para no afectar a la obra

Juan José Cabrera, portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma; al fondo, el ascensor urbano.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de su portavoz, Juan José Cabrera, pide al grupo de Gobierno (PSOE-CC) que clarifique “con urgencia” cómo se va a gestionar el ascensor urbano entre la plaza de la Constitución y la zona de la ermita de la Luz, después de que se haya adjudicado la última fase de construcción y todavía no esté definido su uso”, se indica en una nota de prensa del PP.

Cabrera advierte de que “tomar ahora, sin perder más tiempo, una decisión sobre la gestión y la dotación del ascensor es trascendental”, ya que “se corre el riesgo de no prever en la segunda y definitiva fase de la obra las acometidas que son necesarias para los equipamientos de gestión del ascensor, desde sistemas de control de accesos a cámaras de vigilancia o la maquinaria para la venta de ticket, lo que a día de hoy ni tan siquiera está previsto”.

El portavoz del PP espera que “por la incapacidad del grupo de Gobierno no haya luego que hacer nuevas obras o alterar las que ya estén ejecutadas. Por ello, por encima incluso de los dispositivos técnicos a instalar”, para Cabrera “lo más importante es saber cómo será la gestión del nuevo servicio y, a partir de ahí, definir qué es necesario para su correcta utilización, sin más demora”.

Juan José Cabrera expone que el Gobierno municipal “lleva tres años dando palos de ciego con el ascensor urbano, hasta el punto de que la obra lleva meses parada tal y como avisamos que podía pasar y no perdieron el tiempo en intentar desmentirnos. Pero es que además”, añade, “plantearon en un primer momento que el ascensor fuera de uso gratuito, hasta que se dieron cuenta que su puesta en marcha sin cobrar al menos a los turistases insostenible”. Otro de sus planteamientos “inviable por el coste”, subraya, “es poner personal en la plaza de la Constitución y en la zona de la Luz para controlar los accesos, sin analizar otras alternativas vinculadas a las nuevas tecnologías, que ya se usan en instalaciones similares del territorio español”.

“El ex alcalde”, se apunta en la nota del PP, “tiene claro que socialistas y nacionalistas han recibido un herencia de proyectos del Partido Popular de gran calado para Santa Cruz de La Palma que no saben cómo gestionar”, destacando que en “el caso del ascensor urbano parece que no tienen interés ni capacidad para ponerlo en funcionamiento en esta legislatura”.

“A propósito”, concluye la nota, Cabrera expone que su grupo “sigue dispuesto a colaborar con el grupo de Gobierno en una iniciativa ideada por nosotros y que si se gestiona de forma correcta tendría un impacto notable para la ciudad”.