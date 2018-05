“En España no falta dinero, pero sí voluntad para destinarlo a los necesitados”

Un grupo de personas se ha vuelto a concentrar este sábado ante la sede de la Dirección General de la Administración del Estado, en Santa Cruz de La Palma, convocada por la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. “Lo primero que se ha demostrado es que lo que falta en este país no es dinero sino la voluntad política de usarlo a favor de los sectores más desfavorecidos”, se recoge en el documento que se leyó. “Lo segundo es que las conquistas sociales son el resultado de luchas populares que deben mantenerse en el tiempo para defenderlas y consolidarlas, por eso no hay que volver a casa, todo lo contrario, hay que seguir presionando en las calles con más intensidad incluso que hasta ahora”, dicen. El acto reivindicativo se llevó a cabo bajo el lema Que no te roben la pensión. Lucha.

La Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones considera que las pensiones deben estar recogidas en la Constitución “como un derecho y su financiación debe correr a cargo de los Presupuesto Generales del Estado y no estar condicionadas a las cotizaciones de la Seguridad Social”.

La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma Alpende apoyó esta nueva concentración.