Los pensionistas se vuelven a concentrar este sábado en la capital

Los pensionistas se concentrarán de nuevo el próximo sábado, a las 11:00 horas, ante la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, en Santa Cruz de La Palma para reclamar unas pensiones dignas. La Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones vuelve a salir de manera colectiva en multitud de ciudades del Estado Español, y en “La Palma también lo haremos porque no queremos ser moneda de cambio para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos Generales y llegue a acuerdos con algún partido político para callarnos la boca, pues no nos garantiza el cumplimiento de la Constitución en este aspecto tras el 2019”, se informa en nota de prensa. “No queremos limosnas, tan solo percibir lo que en justicia nos pertenece después de tantos años en el mercado laboral y exigir que este Gobierno y quienes lo sustentan, apliquen la Carta Magna en el artículo 50 de la Constitución: ‘Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, recuerdan. “No queremos sufrir la ineptitud de este Gobierno y los que le precedieron de llevar a una parte de este este país (la más desfavorecida) a la miseria; se equivocaron aprobando unas reformas laborales que solo sirvieron para que aquellos destinados a mantener los fondos públicos de pensiones, no lo puedan hacer dadas las características de sus contratos y flexibilizando estos, mientras ofertaban beneficios a los empleadores”, señalan. “Dejaron el fondo de las pensiones casi vacío, porque utilizaron parte de este para pagar las pensiones no contributivas que tendrían que haber sido cubiertos por los Presupuestos Generales. En definitiva, fuimos solidarios cuando nos dijeron que este país estaba sufriendo una crisis, pero aún nos preguntamos quién o quiénes fueron los culpables, ahora después de sanear a la banca, los lobby, constructores de autopistas de peaje, obras faraónicas fallidas pagadas con dinero público y otros muchos culpables como los monopolios energéticos, detallan “Empezaron con la limosna del 0'25 % porque hasta este momento es lo que hay, tras las movilizaciones se empezaron a poner nerviosos para cambiar del no hay dinero a sacarse alguno de la manga, por lo menos de boquilla porque los pensionistas no hemos visto un duro, pero sí estamos sufriendo subidas importantes de electricidad, telefonía o combustibles”, apuntan. “Por lo expuesto y otras razones nos manifestamos y hacemos un llamamiento a toda la sociedad, no solo a los pensionistas, a que acuda a la concentración el próximo 26 de mayo, a las 11:00 horas, ante la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, en Santa Cruz de La Palma”, concluyen.