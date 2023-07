Bicimad amplía cinco meses su servicio sin coste: será gratis hasta el 31 de diciembre

El servicio público de alquiler de bicicletas de Madrid, Bicimad, continuará siendo gratis. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves extender su gratuidad hasta el próximo 31 de diciembre, cinco meses más de lo inicialmente previsto.

El consistorio quiere seguir potenciando con esta medida el renovado Bicimad, que amplió a 611 sus estaciones antes de las elecciones. El proceso de transición desde el antiguo sistema fue caótico en sus inicios de marzo y mantuvo muchos problemas durante varios meses, pero a partir de mayo comenzó a remontar. Actualmente y pese a algunos problemas técnicos puntuales, el servicio funciona con normalidad.

El área de Movilidad avisa de que para garantizar la gratuidad y la disponibilidad de las bicicletas para todos los usuarios, al igual que hasta ahora, no se podrá disponer de una bicicleta durante más de 30 minutos continuados de manera gratuita. Sin embargo se podrán practicar todos los viajes que sean necesarios al día, dejando los vehículos en las bases al final del trayecto.

Desde el pasado 26 de mayo, cuando se eliminó por completo el antiguo sistema de Bicimad, se han registrado casi un millón de viajes (973.060), superando los 20.000 viajes diarios en 19 ocasiones. Hasta ese momento, sólo se habían superado los 17.000 usos en tres ocasiones, todas ellas durante el mandato pasado. El 12 de julio se alcanzaron los 24.835 usos diarios, el récord absoluto del servicio.

El 18 de julio, el sistema contaba con 134.386 abonados, un 69,8 % más que los 79.140 registrados en abril de 2021 (la mayor cifra de abonados de su historia).

Desconexión de la migración el 30 de septiembre

Durante este periodo, los nuevos abonos y sus renovaciones serán completamente gratuitos y los usuarios no tendrán que realizar gestión alguna para la ampliación del periodo gratuito. La EMT anima a los usuarios que no han migrado del sistema antiguo al nuevo a que lo realicen cuanto antes desde la aplicación móvil porque está prevista su desconexión el 30 de septiembre. A partir de ese momento, no podrán migrar sus cuentas del sistema anterior y solo podrán suscribirse mediante alta nueva.

La ampliación y renovación tecnológica de Bicimad es un proyecto enmarcado en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid. Esta acción, que requiere una inversión de 48,8 millones de euros, ha contado con 30 millones de financiación europea procedente de los fondos Next Generation EU canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno nacional.