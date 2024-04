Metro de Madrid cambia el nombre de estaciones de la línea 10 por una campaña publicitaria: “Es un atentado a la usabilidad”

Nada más madrileño y castizo que la línea Stonewashed Blue. O que una campaña de marketing con la que obtener ingresos aunque sea a costa de la movilidad y orientación de los ciudadanos. Al menos eso parecen haber pensado desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que ha dado luz verde a una nueva acción en el suburbano madrileño a costa de suprimir el nombre de la línea 10 en varias estaciones por esos dos enigmáticos vocablos ingleses.

Las canaletas son esos espacios en las paredes de los andenes u otras instalaciones de las estaciones que indican la parada o línea en la que el usuario se encuentra. Un elemento esencial a la hora de situarse, especialmente para personas no habituadas al tránsito. En el caso de las de las de los andenes, además, son una importante referencia para personas con problemas de audición o si falla la megafonía.

La entidad no aclara por el momento a este medio a qué compañía pertenece la campaña, en qué estaciones concretas de la línea se ha implementado o hasta cuándo se alargará. Metro de Madrid no ha tenido suficiente con su apuesta por una publicidad “vanguardista” a través de llamativas pantallas eléctricas y sigue yendo muy fuerte con el marketing invasivo. Claro que críticas no les faltan, incluidas las de voces expertas como el consultor de marcas Fernando de Córdoba.

Así, aunque Metro reconoce a través de X que se trata de una “campaña publicitaria”, no da más datos hasta la fecha. Algunas cuentas no han tardado en especular, a la vez que aprovechaban para dar un palito al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su poco interés en conservar el castellano cuando se pone de por medio algún interés empresarial anglosajón.

No es la primera vez que varios enclaves de la red madrileña sufren una customización polémica con posibles efectos en la usabilidad y la accesibilidad. Desde el polemiquísimo “vodafone Sol” a la invasión de Quevedo por parte del cantante Quevedo, por no hablar de la futura remodelación de la estación Santiago Bernabéu para convertirla en una especie de templo futurista merengue.