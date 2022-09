Salvaescaleras en Madrid. De planta a planta sin esfuerzo

A medida que cumplimos años surgen las dificultades. Una de ellas es la de perder la capacidad de pasar de un piso a otro por culpa de los achaques de edad. La solución más adecuada es disponer de un salvaescaleras en Madrid poder seguir realizando una vida normal y que los escalones no supongan un riesgo ni un esfuerzo.

Prioridad en la mejora de la comodidad y la seguridad en los hogares de Madrid

Las sillas salvaescaleras son una de las soluciones más demandadas en muchos casos. Cuando una persona es joven o mantiene una buena condicionó física, subir y bajar escaleras no supone ningún riesgo. Pero la edad o una enfermedad puede hacer necesario que estos problemas deban superarse. Las escaleras siempre son un inconveniente, y en caso de necesidad, estos mecanismos posibilitan seguir llevando una vida normal.

Las escaleras pueden ser un problema a partir de los 60

Es evidente, la edad no perdona,. A partir de los 60 años suelen comenzar a aparecer los achaques, sobre todo en aquellas personas que no han seguido una rutina de ejercicio. El resultado es que cada vez cuesta más subir unas escaleras. Pero no hace falta llegar a esa edad para encontrarnos con dificultados. Una simple lesión o una enfermedad nos pone ante una cruda realidad. Aquellas personas que tienen la mala fortuna de sufrir algún tipo de enfermedad degenerativa comprueban como salvar estos obstáculos es un reto cada vez más complejo.

Soluciones salvaescaleras para hogares en Madrid

Para cualquier problema siempre existe una solución que satisfaga a quien lo necesite. Tanto las sillas salvaescaleras como las plataformas son propuestas que permiten a los usuarios seguir llevando su vida normal. Hay todo tipo de soluciones que, dependiendo de la configuración del hogar o comunidad, son perfectamente válidas a la hora aportar soluciones. El criterio del técnico es quien determina cuál puede ser la más satisfactoria y la que mejor se adapte a lo que el cliente necesita.

Sillas salvaescaleras

Las sillas salvaescaleras son de las soluciones más eficaces. Pueden salvar escaleras de todo tipo, incluidas las de caracol. El usuario queda totalmente asegurado y sin riesgo de caída, pudiendo controlar en cada momento la subida y bajada. Son la propuesta ideal para una vivienda unifamiliar, ya que muchas de ellas tienen el dormitorio en los pisos superiores, por lo que bajar a la planta principal puede llegar a ser un problema. Estéticamente, no rompen con la armonía de la vivienda, y quienes las han instalado ha podido continuar con su vida normal.

Plataformas salvaescaleras o elevadores para silla de ruedas

Las plataformas elevadoras están diseñadas para salvar distancias sin sobresaltos. Quienes viajan en silla de ruedas cuentan con las mismas posibilidades que cualquier persona gracias a estos mecanismos. Suelen instalarse en la entrada de edificios y en negocios. Salvar los escalones con una silla de ruedas se vuelve más fácil si se cuenta con estas soluciones de accesibilidad. Además, las plataformas evitan la instalación de una rampa, que siempre requiere de un espacio mayor.

Elevadores de corto recorrido

Los elevadores verticales son ideales por una característica muy concreta: ocupan un espacio mínimo y no suponen un problema estético. Están indicadas para un usuario que utiliza silla de ruedas ya que, con este sistema, no tiene dificultades a la hora de acceder a un edificio o comunidad de vecinos. Al igual que en el caso anterior, evitan la instalación de una rampa, que siempre supone más espacio y obra. Son sistemas seguros que posibilitan la igualdad de cualquier tipo de usuario ante una situación como la de superar unos escalones.

VALIDA, el referente en soluciones salvaescaleras en Madrid

A la hora de elegir soluciones prácticas, que tengan en cuenta las características de la vivienda y las necesidades del usuario, VALIDA se plantea como la empresa a tener en cuenta. Cuenta con sistemas adaptados a todo tipo de vivienda, y se personalizan a lo que el cliente necesita y permitiendo que pueda seguir llevando su vida. El cambio que se produce en la manera de afrontar las dificultades hace que los usuarios opten por VALIDA como una opción preferente para superarlas. Por posibilidades, capacidad de adaptación y fiabilidad, las propuestas de esta empresa producen unos cambios que suponen llevar una vida normal o tener que resignarse a vivir con incomodidad.

Ahora no hay excusa posible para superar estas dificultades. Ya sea en una comunidad de propietarios, empresas, vivienda o comercio, facilitar la vida de los usuarios es una obligación moral y ética. Las soluciones propuestas por VALIDA se encuentran como las más idóneas, tanto por cuestiones técnicas, como de diseño y seguridad. La facilidad de uso de estos sistemas hace que cualquier usuario pueda tener la autonomía necesaria que requiere. Los profesionales de esta empresa se encuentran totalmente capacitados para dar las soluciones necesarias a cada necesidad, ya sea en un domicilio particular o un negocio o empresa.