La Policía denuncia la concentración “no comunicada” frente a la Junta de Andalucía en defensa de Doñana

Agentes de la Policía Nacional de Sevilla denunciaron este martes a Francisco Casero como representante de la plataforma Salvemos Doñana por la “concentración no comunicada” que tuvo lugar frente al Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, mientras se celebraba el encuentro entre el presidente del Gobierno autonómico, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, donde sellaron un armisticio in extremis después de 21 meses de confrontación en torno a la ley para ampliar cultivos de regadío en la corona norte de Doñana.

El acta-denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, relata que Casero y la aproximada veintena de manifestantes no atendieron a las órdenes de la fuerza actuante para que no ocuparan la calzada, teniendo que repetir en varias ocasiones la orden de que volviesen a su posición inicial de la “concentración no comunicada”. Casero, de la Fundación Savia, fue quien personalmente intercedió ante la Policía y fue quien finalmente denunciado formalmente.

“La concentración fue no comunicada porque no hubo tiempo literal. Nos enteramos la noche anterior y la convocamos la misma mañana”, explican fuentes de los convocantes ante la reunión contrarreloj entre Ribera y Moreno en la recta final para aprobar la ley que indulta regadíos en Doñana, conocida a última hora del lunes.

Fuentes de Greenpeace, cuya presencia se hizo notar con otra pancarta, valoraron posteriormente el anuncio de Moreno sobre la apertura de una vía de diálogo con el Gobierno y un aplazamiento del inminente debate final de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Su coordinador en Andalucía, Luis Berraquero, espera que “efectivamente, se escuchen todas las voces, entre ellas, las de la ciencia y los grupos ecologistas, y que se impida, de manera tajante, que se siga robando agua y regando de manera ilegal en la zona”, informó Europa Press.

📢 Frente al palacio de San Telmo nos tenéis, donde la ministra Ribera se ha reunido con Juanma Moreno, haciendo ruido para que retiren la ley de #regadíos y, de paso, salvamos Doñana 🤫😉



Algunos aún no entienden que no cabe ni una hectárea más de regadío en #DOÑANA 😪 pic.twitter.com/HcHAvHglsb — Greenpeace Andalucía (@Greenpeace_And) 3 de octubre de 2023