Vox se enfrenta a un problema en Bormujos (Sevilla): apoyar que aumenten las partidas de Igualdad o dejar el equipo de gobierno

El presupuesto destinado a las partidas de Igualdad en el Ayuntamiento sevillano de Bormujos aumentarán un 57 % en el presupuesto de 2024 con respecto a este 2023. La cifra tiene su importancia, dado que el Ayuntamiento está gobernado por los siete concejales del Partido Popular con el apoyo de dos de Vox, que están integrados en el equipo de Gobierno.

Esto es que el partido de Abascal tendrá que apoyar que aumenten las partidas para todo lo relacionado con la Igualdad, algo con lo que se muestra radicalmente en contra, o rechazar las cuentas, con lo que dejaría de formar parte del equipo de gobierno y pasar a la oposición los dos concejales actuales.

El dilema se basa en que las partidas de Igualdad en este municipio pasan de 34.500 a 54.250 euros. Esta diferencia a favor de 19.750 euros se hace además con el matiz que el Ayuntamiento ha comunicado en nota de prensa: “manteniendo todas las campañas contra la violencia de género e incluyendo un programa especial de atención a niños con necesidades especiales”.

Es decir, que Vox tendrá que apoyar en las cuentas que aumente la partida, por ejemplo, para campañas contra la violencia machista en Bormujos, un concepto siempre negado por este partido.

“Solo hay un primer documento”

Fuentes de la formación afirman a SevillaelDiario.es que todavía no se ha decidido el sentido del voto en este municipio, aludiendo a que “lo que se conoce es un primer informe de los presupuestos”, sin aclarar si finalmente votarán a favor si esa partida no se toca. Desde el PP no se tienen dudas de que el voto será favorable.

Con todo, el Ayuntamiento de Bormujos apostará en 2024 por la integración y participación de todos sus ciudadanos, para convertir el pueblo en un lugar abierto y adaptado a las necesidades actuales.

Así lo refleja en el primer proyecto presupuestario del nuevo Gobierno municipal, que asciende a 17.372.195,34 euros, el mayor de la historia de la localidad, un 4 % más alto que en el presente 2023.