Los municipios más turísticos de Canarias piden que la futura ley de coordinación de policías locales los tenga más en cuenta

El sector turístico canario tiene una importancia y un peso muy relevante en la realidad social y económica del archipiélago, a través de los millones de personas que visitan las islas y conviven en los destinos municipales de las islas. Por ello, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) entiende que no puede ser obviada en el desarrollo del anteproyecto de ley de coordinación de policías locales de Canarias, ni tampoco en las políticas de seguridad y servicios públicos que se desarrollen en el archipiélago.

Esta es la primera idea que la AMTC, formada por Arona, Adeje, Guía de Isora, Mogán, San Bartolomé de Tirajana (con Pájara en proceso de entrada), ha trasladado al Gobierno de Canarias, a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), en un documento en el que propone más de 30 modificaciones al articulado de aquel anteproyecto de ley y donde también expresa su inquietud por la poca sensibilidad existente con la realidad poblacional de los municipios que reciben el mayor número de turistas en las islas.

En el documento, firmado por el presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, se explica que solo los municipios que forman la asociación, Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Mogán -y muy pronto se unirá Pájara- reciben 7,8 millones de turistas al año, lo que supone que “las personas que demandan servicios, entre ellos la seguridad ciudadana y la atención diaria, son el doble o el triple de las que tenemos en el padrón oficial”, recordó Rodríguez Fraga.

El anteproyecto de ley no corrige los estándares de las normas marco que calculan el número recomendado de policías por habitante (establecidos en 1,8 por cada 1.000) y que apenas permiten un policía más por municipio en los casos de las ciudades turísticas. Esas normas solo contemplan la condición de vecino para las personas empadronadas y no tienen un cuenta que “miles de visitantes residen junto a nosotros en su calidad de turistas, lo que implica una necesidad mucho mayor de atención para todos ellos”, dijo Rodríguez Fraga, quien añadió que esta necesidad es aún mayor cuando se habla de “algo tan sensible y que marca la diferencia en Canarias al ser un destino seguro”.

El presidente de la AMTC es consciente de que la ley permite a cada municipio tener el número de policías que considere, pero existen cuestiones superiores, como la ley de racionalización de la Administración pública o la carta financiera de los ayuntamientos, que en la realidad impiden aplicar otro criterio de contratación de funcionarios.

Modificación de criterios

De esta manera, la asociación propone, en primer lugar, que se modifiquen los criterios que definen los estándares para el cálculo del número recomendable de efectivos policiales y que, en el caso de los municipios turísticos, se realice teniendo en cuenta el volumen de ocupación media, sumándolo a la población empadronada.

Igual de negativo para el correcto desempeño de las tareas de las policías locales ha sido la conocida como tasa de reposición de efectivos, que en el caso de la mayoría de los ayuntamientos turísticos ha impedido la creación de plazas de nuevo ingreso en los cuerpos de la Policía Local.

Otros aspectos positivos y aplaudidos por la AMTC han llegado para mejorar la conciliación laboral de los funcionarios o sus periodos de descanso, lo que hace decrecer el número de efectivos reales para establecer turnos.

En determinados periodos del año, todas estas circunstancias impiden que un servicio tan importante para la ciudadanía, especialmente sensible en municipios turísticos, se desarrolle de la manera necesaria. Por ejemplo, en verano, cuando muchos policías disfrutan de sus periodos de descanso, es el momento en el que hay más turistas, se celebran mayor número de acontecimientos de carácter público o se desarrollan la mayoría de las festividades locales en los barrios.

Para acabar con esta circunstancia, la asociación no solo propone la ampliación de los cuerpos y el cambio de las ratios, sino que se cree un mecanismo ágil y eficaz que “posibilite la cesión temporal de efectivos entre municipios vecinos o limítrofes, de manera que en situaciones especiales se puedan cubrir vacantes o sustituir efectivos a través de convenios entre las diferentes entidades locales”, comenta el alcalde de Adeje.

Para la asociación es primordial que se establezcan criterios rápidos y solventes que permitan que los cuerpos de Policía Local tengan siempre un mínimo de efectivos de servicio, ya sea a través de funcionarios interinos, de la creación de más plazas, con acuerdos con otras entidades públicas o privadas, o ampliando la ficha financiera por ley, porque “se trata de una cuestión de primer orden que debe tener soluciones rápidas y de un servicio imprescindible para la sociedad”.