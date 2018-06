El PACMA reclama la prohibición del uso de animales en las romerías

El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) ha reclamado este miércoles la prohibición del uso de animales en las romerías, después de que el pasado domingo un vehículo que transportaba a dos toros que iban ser utilizados en la romería de La Orotava volcara colapsando la autopista del norte e hiriendo a dos mujeres.



PACMA ha señalado que esta situación podría haberse evitado si el Gobierno de Canarias se hubiese comprometido con el fin del uso de animales en romerías, tal como el Partido Animalista ha propuesto en las alegaciones que presentó al anteproyecto de Ley de Protección y Tenencia de Animales de Compañía.



El partido ha defendido que es posible y necesario un cambio legislativo que tenga en cuenta "la sensibilidad de una sociedad que ya no tolera el uso de animales en espectáculos", y que reclama la prohibición de las tradiciones o festejos que perjudican y dañan a los animales.



Los bovinos son animales sensibles, y al contrario de lo que aparenta su fuerte físico, no resisten grandes esfuerzos y no están preparados para este tipo de actividades, como son las romerías, en las que son sometidos a un extenuante esfuerzo físico, ha señalado.



El Partido Animalista defiende que los festejos populares sigan formando parte de la cultura e identidad, pero para ello deben adaptarse a los tiempos y eliminar el uso de animales, que además resulta innecesario.