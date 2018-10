Pedro Martín centra su estrategia política contra Carlos Alonso en el caos en carreteras y sanidad pública en Tenerife

El candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el actual vicepresidente de esta Administración insular, Aurelio Abreu, ofrecieron en la sede local del PSOE en Santa Cruz una rueda de prensa para valorar la situación política en la isla y además exponer las líneas de acción con vistas a las próximas elecciones de mayo.

Martín, que también es secretario general de ese partido en Tenerife y alcalde de Guía de Isora, señaló, según se recoge en una nota de prensa, que Coalición Canaria (CC), "en su versión Cabildo o en su versión Gobierno de Canarias", ha agravado los problemas de movilidad en la isla, y criticó que el Ejecutivo de Fernando Clavijo solo ha ejecutado el 7% del actual presupuesto autonómico, al mismo tiempo que reclama más fondos al Estado. "No hay una única solución para los problemas de las carreteras", reconoció Pedro Martín, que aludió a la necesidad de que se adopten medidas "valientes y realistas" como "verdaderos" descuentos para viajar en guagua, así como ampliar el número de frecuencias y recorridos, y que haya un Bus-VAO reversible.

El candidato a presidir el Cabildo por el PSOE también se refirió a la campaña iniciada por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, porque, dijo, está bien que los niños viajen más barato, pero hay que tomar medidas para que las tarifas no sean más elevadas que en otras islas y comunidades autónomas.

Pedro Martín y Aurelio Abreu hablaron asimismo de sanidad y afirmaron que, de no ser por el PSOE en Tenerife, no habría hospitales en el norte y en el sur, e insistieron en criticar que el problema no es la falta de dinero, aunque sí la "incapacidad" de gestión e "incluso la falta de compromiso social".

Aurelio Abreu destacó el trabajo realizado por los socialistas, a pesar de no tener competencias en algunas materias, para impulsar la redistribución de los fondos para cuestiones relacionadas con la sanidad, el agua y el plan de residuos sólidos, además de vivienda y carreteras.

El pacto en el Cabildo de Tenerife no ha sido con CC, prosiguió, sino con los ciudadanos. Abreu comentó que la diferencia entre su partido y CC en materia sanitaria es que para los nacionalistas "es igual a sanidad privada y para los socialistas a sanidad pública".

Abreu también destacó que desde que es el PSOE el que gestiona áreas como Aguas y Cooperación Municipal se ha empezado a hacer política por primera vez en décadas, y además se ha dejado de actuar arbitrariamente o por la afinidad política con un municipio, aparte de actuar según las necesidades de la isla.

En cuanto a su futuro político, Aurelio Abreu respondió que su misión es terminar el actual mandato y ponerse a disposición del secretario general de su partido en la isla.