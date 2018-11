Tenerife ya tiene un partido gemelo de la ASG con el que Curbelo busca el voto de los gomeros emigrados

La Agrupación Socialista de Tenerife (AST) no tiene aún web ni presencia en las redes sociales ni cabeza visible, pero su existencia como nuevo partido la ha confirmado Casimiro Curbelo. El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha sido el primero en darle carta de naturaleza a esa nueva formación política, con la que asegura que negocia una alianza electoral para 2019. No obstante, la AST no aparece aún en la web del registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

En declaraciones a Tenerife Ahora, el también presidente del Cabildo gomero reconoce que está interesado en buscar una confluencia con partidos del mismo corte ideológico y de ámbito insular, formados por escindidos del PSOE, y en su caso con la intención de captar el voto de los emigrantes gomeros en otras islas para el Parlamento de Canarias.

Todo dependerá, en cualquier caso, de las opciones reales que esta alianza pueda tener, y que han aumentado con la reforma del sistema electoral canario incluida en el nuevo Estatuto de Autonomía, pues se rebaja del 6% al 4% el porcentaje de votos totales que una candidatura necesita en una isla para obtener un diputado regional, y además se crea una lista electoral regional.

Curbelo creó la ASG tras ser declarado candidato no idóneo por el PSOE para las elecciones de 2015, debido a que estaba entonces imputado por un altercado con la Policía Nacional en Madrid, en el que finalmente aceptó una condena, y también se le involucraba en el caso Telaraña, que luego fue archivado.

El veterano político, que arrasó en su isla en los pasados comicios locales y autonómicos (logró tres de los cuatros escaños gomeros en el Parlamento canario) ya llevaba tiempo anunciando que el modelo de la ASG podía ser extrapolable a otras islas. En marzo de este año, en Diario de Avisos, Curbelo manifestaba que, si hay liderazgo para partidos socialistas como la ASG, "pueden obtenerse algunos resultados electorales" y "quizás se conformen algunas mayorías que pueden tener representación parlamentaria el año que viene”.

El líder político gomero no quiere dar nombres aún sobre quiénes forman la Agrupación Socialista de Tenerife, pero sí dio a entender que algunos sorprenderían. Su posible alianza con la AST incluiría presentar candidatura al Cabildo de Tenerife.

El interés de Curbelo por poner una pica en la isla capitalina no es de extrañar. En zonas como el sur de la isla o algunos barrios del área metropolitana viven miles de gomeros y sus descendientes, que emigraron en busca de trabajo y se quedaron a vivir en Tenerife. De hecho, en anteriores elecciones se han visto vallas con propagandas electorales en esos destinos de la diáspora gomera, como es el caso de Taco.

La estrecha relación que parece existir entre la AST y la ASG queda demostrada con el comentario que el partido de Curbelo incluyó en un tuit con el que compartió la noticia, adelantada por El Día la pasada semana con declaraciones del propio político gomero, de que había nacido un partido en Tenerife a imagen y semejanza del fundado en la Isla Colombina: "En aras de extender nuestra política, se ha registrado en la isla de Tenerife la Agrupación Socialista de Tenerife (AST), con la que estamos negociando una posible confluencia a las listas del Parlamento de Canarias y al Cabildo Insular de Tenerife".

Antes que la AST ya había nacido la Agrupación Socialista por Lanzarote (AST), otro partido de la escuela o saga de la ASG, que sí tiene presencia ya en internet con web propia y en las redes sociales y con cabezas visibles. Lo preside Pablo Eugenio Reyes, con una larga trayectoria de militancia en el PSOE.

En un reciente artículo de opinión, Curbelo ha escrito que "el ejemplo de ASG está sirviendo de acicate para que en otras islas se estén planteando el nacimiento de alternativas socialistas". "Los grandes partidos están mirando con alarma este movimiento de los más débiles, de los más desfavorecidos y necesitados de Canarias. Porque nuestro discurso se basa en la justicia social y la igualdad con la que debe construirse una Canarias diferente. Y ese discurso emergente ha despertado todas los miedos de quienes quieren que todo cambie, para que todo siga igual", argumenta el también diputado regional.

Precisamente una petición de comparecencia del consejero de Sanidad planteada por la ASG en el Parlamento sobre el hospital del sur de Tenerife fue la que accionó las sospechas del portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, quien insinuó que el interés de Curbelo en este asunto iba más allá de esta infraestructura sanitaria y que estaba enseñando su "patita" política en Tenerife.