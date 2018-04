Detectados tres temblores en ambos canales atlánticos de Tenerife

Tres terremotos de magnitudes 2,0, 1,9 y 2,1 en la escala Richter han sido detectados este lunes en los dos canales que separan a la isla de Tenerife por el este y el oeste, informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).



El primer movimiento sísmico de la jornada se registró a las 02:39, hora local, a 32 kilómetros de profundidad frente a la costa de Granadilla de Abona (Tenerife), en la latitud 28.0544 y en la longitud -16.3584, con una intensidad 2,0; mientras que el segundo temblor fue en el canal que separa Tenerife con Gran Canaria a las 04:22, hora local, a 39 kilómetros de profundidad y de magnitud 1,9.



El tercer temblor fue detectado a las 06:32, hora local, al noroeste de Tenerife, con una intensidad de 2,1.



Movimientos como estos, que no han sido sentidos por la población, son bastante frecuentes en el Archipiélago y sus aguas.



Así, durante este domingo se registraron hasta diez movimientos sísmicos entre los canales atlánticos de Gran Canaria, el primero entre Fuerteventura y Gran Canaria, a las 07:01, hora local, a unos 8 kilómetros de profundidad, latitud 29.1995 y longitud -15.0617, con una intensidad de 3,2.



Con posterioridad se registraron otros nueve terremotos entre Gran Canaria y Tenerife, a las horas locales 17:55 (cuatro kilómetros de profundidad y 1,9 de magnitud), 17:56 (35 km y 1,9), 17:57 (38 km y 2,0), 18:03 (36 km y 2,0), 18:12 (21 km y 1,9), 18:25 (14 km y 1,9), 18:37 (34 km y 1,9), 20:33 (44 km y 1,8) y 22:08 (7 km y 1,8).



El director de la Red Sísmica Nacional del IGN, Emilio Carreño, ha dicho este lunes que los sismos registrados en Canarias son de origen tectónico, que "no suelen estar asociados con la vulcanología" y que "no es nada raro" el aumento de estos temblores durante el pasado fin de semana.



"Ahora mismo en la Península hay bastantes sitios en los que se dan estas series, es algo habitual, que a lo mejor durante un mes registran entre 100 y 600 terremotos como en la zona de Jódar (Jaén), que se debe haber dado ya entre 400 y 500 y, al mismo tiempo, tenemos otra abierta en Murcia que tiene frecuentes series que luego desaparecen", ha subrayado.



Carreño ha puntualizado que se revisan todos los sismos, en especial los de Canarias porque "la situación de las Islas hace más difícil la precisión en las localizaciones", y que se hacen tanto en la Red Sísmica como en el Grupo de Vulcanología.



Emilio Carreño ha apuntado que en la actualidad "no se ve nada que se salga de lo que es una serie normal" en el Archipiélago y sus aguas atlánticas.