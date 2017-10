Agricultura inicia una consulta con el sector para promover cambios en la Ley de Titularidad Compartida, sin éxito en las islas

La Dirección General de Agricultura de la Consejería de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un programa de charlas y debates sobre la Ley de Titularidad Compartida, la que regula el registro de las explotaciones agrarias a nombre del matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad y para la gestión conjunta de dicha instalación. Esta situación se conoce como Reticom. Las jornadas se celebrarán del 16 al 24 de octubre en todas las islas.

El fin de esa norma es promover y favorecer la igualdad real y efectiva de ambos titulares de la explotación, reconociendo de igual manera sus derechos laborales a través del reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria; apoyando de esta manera la agricultura familiar; promocionando la participación de las mujeres en la agricultura y ganadería de manera profesional, mejorando la participación femenina en las organizaciones agrarias; visibilizando a las mujeres como trabajadoras agrarias, y fomentando la igualdad y la mejora de la calidad de vida de la población rural.

El objetivo de las jornadas, además de promover la difusión de esa ley, es “recabar la información del sector respecto a su contenido, analizar sus debilidades y proponer cambios oportunos al Estado, ya que hasta la fecha se ha demostrado que no es operativa y no tiene ningún atractivo para el sector”, ha indicado el director general César Martín. Como prueba, ha informado de que en Canarias no se ha inscrito ninguna explotación en ese listado de titularidad compartida, “a pesar de los beneficios que implica darse de alta”, ha añadido.

A escala estatal, los hombres son titulares del 70% de las explotaciones y las mujeres del 30% restante. Además, se da la característica de que, salvo excepciones, las explotaciones de las mujeres son de menor tamaño. Según ha explicado el director general de Agricultura, César Martín, en las explotaciones familiares el trabajo de las mujeres sigue entendiéndose más bien como una "ayuda familiar" que completa la renta principal y no como una aportación económica efectiva, por lo que los principales motivos de regulación de la ley son la falta de reconocimiento económico, profesional y social del trabajo de las mujeres.

La ley presenta como beneficios el descuesto del 30% en la cuotas de la Seguridad Social para las parejas menores de 40 años que se inscriban como cotitulares; el reparto al 50% tanto de los rendimientos de la explotación como de las ayudas agrarias; el acceso a una pensión contributiva originada por la cotización a la Seguridad Social; la preferencia en el acceso a formación y asesoramiento en agricultura, y el trato preferente en el acceso a subvenciones de las administraciones públicas.

Dicha norma regula además el derecho a compensación económica por transmisión de la explotación agraria, la nulidad o disolución del matrimonio o la separación de la pareja, nulidad o muerte, en los casos en los que pueda acreditar el trabajo en la explotación por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Según sostuvo Martín, “a pesar de las buenas intenciones de la ley, ésta no ha dado los resultados que se esperaban, por lo que las charlas organizadas desde este departamento tendrán por objetivo plantear mejoras que contribuyan a que un mayor número de agricultores y ganaderos puedan beneficiarse de ella”.

La jornada de La Palma tendrá lugar el 16 de octubre y cuenta con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo Rural de esa isla. El día 17 se celebrará en Tenerife, con el apoyo de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga-Canarias), y también en Gran Canaria, con la participación de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la certificadora Ceres.

El 18 se llevará a cabo en Fuerteventura, con la colaboración del Asociación para la Gestión del Desarrollo Rural Maxorata Verde, y el 19 en Lanzarote, contando con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote. El 23 se celebrará en El Hierro, en un acto que cuenta con el respaldo del Grupo de Acción Local y Pesquero de El Hierro. El día 24 se traslada a La Gomera, con la colaboración del Cabildo insular y del Grupo de Acción Local de Asociación Insular para el Desarrollo Rural de La Gomera.