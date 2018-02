Los armadores españoles afirman que la sentencia sobre el acuerdo de pesca con Marruecos genera "mucha incertidumbre"

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha manifestado que la sentencia sobre el acuerdo con Marruecos genera "mucha incertidumbre", porque, aunque lo valida, excluye a las aguas del Sáhara Occidental, importantes para la flota española.



Garat ha reaccionado así, en declaraciones a Efe, al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), quien, en Luxemburgo, ha declarado que el protocolo pesquero con el país magrebí es válido, pero no aplicable al Sáhara Occidental ni a sus aguas adyacentes.



"La sentencia genera mucha incertidumbre. Por un lado, considera válido el acuerdo, y por otro, excluye las aguas del Sáhara Occidental, que son importantes dentro del protocolo", según Garat.



El responsable de la patronal de armadores ha señalado que el 93% y el 95% de las capturas de la flota de la UE que se beneficia del convenio se extraen en dichas aguas (del Sáhara Occidental), en las que operan algunos barcos españoles, en concreto los de Galicia.



Por el contrario, los buques andaluces que usan las licencias del acuerdo faenan en otras latitudes, en el norte de Marruecos, ha añadido Garat.



"Tenemos que ser prudentes y esperar a conocer la reacción de Marruecos, de la UE, de los Estados miembros y del Gobierno para saber en qué situación va a quedar el acuerdo y si (los barcos españoles y de otros países comunitarios) podrán seguir realizando sus actividad en dichas aguas", ha añadido.



El protocolo pesquero entre la UE y el país norteafricano ofrece licencias a unos 90 buques españoles; beneficia a Andalucía, Galicia y Canarias.



En estos momentos no están vigentes todos los permisos, porque o bien no se utilizan o bien hay categorías en reposo biológico, que retomarán su actividad a mediados de marzo.