Liza política en Coria al ser modificada una moción del PP sobre Cataluña y prosperar un texto "equidistante"

El pleno celebrado este pasado jueves por el Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) debatió una moción del PP que reclamaba apoyar a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados a Cataluña, así al Gobierno central del PP, ante el reciente referéndum promovido al margen del marco institucional y legislativo, sobre la independencia o no de la región respecto a España. La moción, no obstante, contó con enmiendas del PA y el PSOE, siendo finalmente aprobada con tales enmiendas pese al rechazo del edil del PP, que votó contra el texto final de la propuesta al no ser mencionadas la Policía ni la Guardia Civil y ser "equidistante".

Según el portavoz del PP en Coria del Río, Andrés Parrado, su moción reclamaba "apoyo para la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyos efectivos están siendo hostigados en Cataluña por el separatismo", solicitando además respaldo para el Gobierno central del popular Mariano Rajoy.

La moción, no obstante, contó con enmiendas del PA y del PSOE. Las enmiendas del PA, recogidas por Europa Press, suprimían uno de los puntos de la moción original y modificaban otros cinco, mientras la del PSOE consistía en la adición de reclamar al Gobierno central que "vuelva a la senda de la negociación" con las fuerzas del parlamento autonómico catalán.

En cualquier caso, las enmiendas del PA y el PSOE prosperaron pese al rechazo del PP, siendo la moción aprobada con tales enmiendas, de tal modo que el Ayuntamiento ha apoyado a los alcaldes y concejales de Cataluña que han sufrido "insultos, escraches u ofensas" y a "los empleados públicos de todas las administraciones que están siendo presionados" a cuenta de la situación que se vive en Cataluña, especialmente a "los que están siendo sometidos a actos violentos (...) por defender la legalidad vigente".

Además, el texto aprobado respalda el actual marco constitucional y reclama cumplir la legalidad vigente y que caiga "la legalidad sobre quien no la cumpla".

SIN LOS PUNTOS DEL PP

Dichos aspectos, junto con la enmienda de adición del PSOE y los aspectos originales de la moción del PP no modificados por tales enmiendas fueron finalmente aprobados, con el único voto en contra del PP. Y es que según el portavoz del PP, "el PA ha utilizado su mayoría para imponer sus enmiendas, eliminando diez de los puntos que inicialmente se iban a aprobar".

"En un intento de blanquear la moción, han eliminado la referencia a la ideología nacionalista, las referencias a 'ilegal' e 'inconstitucional' que definían el referéndum del 1 de octubre y las referencias directas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, utilizando el eufemismo de 'empleados públicos'", ha criticado el edil popular, según el cual fueron eliminados "los puntos que hacían referencia al respaldo y apoyo incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y a condenar el acoso que están sufriendo sus miembros".

Además, critica el concejal del PP que de su moción fuese suprimida la idea de "engalanar con banderas de España las calles del municipio el próximo 12 de Octubre como muestra del compromiso de los vecinos de Coria del Río con la unidad e integridad de España". Por ello, ha criticado la "actitud sectaria y equidistante del alcalde del PA", al que ha acusado de imponer su "ideología nacionalista". Por último, ha manifestado el apoyo del PP de Coria del Río a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como al Gobierno de la Nación.

EL ALCALDE SE DEFIENDE

El alcalde, el andalucista Modesto González ha manifestado que el texto aprobado defiende la Constitución, "el cumplimiento del principio de legalidad o que paguen bajo la fuerza de la Ley los que hayan quebrantado" la misma en la mencionada consulta ciudadana del 1 de octubre. Igualmente, recuerda que el texto aprobado defiende a "todos los empleados públicos que han sido coaccionados con ataques violentos".

"Estamos ante un intento de romper el Estado de las Autonomías que recoge la actual Constitución, que en ningún caso puede desembocar en un marco en el que Andalucía pierda. Los ciudadanos están hartos de un extremismo que se combate con un extremismo mayor o con insultos. La Ley debe imperar y hay que aplicar la Constitución", señala el alcalde.