Barragán sale en defensa de Clavijo: "No se deberían sacar las cosas de contexto"

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ha afirmado este martes que en la lucha contra la violencia machista hay unanimidad en las fuerzas políticas e instituciones.



Barragán ha respondido así a la polémica surgida por las declaraciones del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que este lunes tras el minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista dijo, entre otras afirmaciones, que este caso no se debió a un fallo del sistema de prevención sino de personas "que por muchas circunstancias acaban cometiendo este tipo de crimen".



El consejero de Presidencia ha dicho que no se deberían sacar "las cosas de contexto" ya que sobre esta materia existe unanimidad y ha citado el acuerdo para renovar la ley contra la violencia de género y el compromiso del propio presidente en el Estado de la Nacionalidad de aumentar los recursos, hecho que se ha materializado, ha recordado, en la ley de crédito extraordinario.



Además Barragán ha manifestado el "importante avance" para un pacto de Estado sobre la violencia de género, acordado en la conferencia de presidentes autonómicos, y basado en la prevención, en la atención a la protección de la víctima y en la condena a los agresores.



Según el consejero, el presidente quiso expresar que hay una parte de la violencia de género que es invisible "y necesitamos que aflore a través de la denuncia".



Ha afirmado que en muchas ocasiones no hay elementos aparentes de que se está produciendo un caso de violencia de género y "cuando nos enteramos es demasiado tarde" por lo que ha insistido en la importancia de la denuncia no solo de los afectados sino del resto de la sociedad.



Además ha resaltado la importancia en materia de prevención, de la educación en valores de que ante la violencia de género "tolerancia cero" y de mejorar la ayuda a las víctimas y realizar los cambios penales precisos para asegurar las condenas a los agresores.



En su opinión, no se debe caer en "polémicas estériles" sobre una cuestión sobre la que existe acuerdo y ha aseverado que no hay ningún cambio en la política del Gobierno en esta materia.