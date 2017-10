Clavijo defiende que "todos los partidos" nombran en el Gobierno a exalcaldes censurados porque "así es la democracia"

El presidente del Gobierno en minoría de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, ha reconocido que, como "todos los partidos", ha nombrado en el gabinete a exalcaldes de Coalición Canaria (CC) censurados en sus municipios porque "así es la democracia".

"No voy a ser hipócrita, porque eso lo hemos hecho todos los partidos y así es la democracia. Los ciudadanos nos tienen que juzgar por el resultado de la gestión y no por haber sido concejal o exalcalde", contestó a la diputada socialista Patricia Hernández, que le acusó de llevar a cabo "una política de nombramientos que no responde al interés general y a la normativa vigente sino a los intereses de CC".

"Uno pierde la Alcaldía de La Victoria y Clavijo lo nombra Jefe de gabinete, se pierde una moción de censura en La Frontera y la exalcaldesa es nombrada asesora del vicepresidente, el exalcalde de Icod, va directo al Gobierno. El 75% de la lista que llevó Pablo Rodríguez, su vicepresidente, al congreso insular de CC de Gran Canaria trabaja como altos cargos del Gobierno", insistió Hernández.

Es más, ha recordado que la exalcaldesa de La Frontera, Melissa Armas, sigue siendo concejal del Ayuntamiento cuando es "algo ilegal" y, en el "colmo de la desfachatez", se ha nombrado a Diego Acosta, concejal de ese mismo municipio, asesor para la residencia presidencial en Gran Canaria y Tenerife.

Cobrar por no trabajar

"Acosta vive en El Hierro, camina, toma café y toma vino en El Hierro. Está pagando un sueldo público a Diego Acosta por no trabajar, sino por ser afiliado de AHI", culminó la diputada socialista.

Al respecto, el presidente dijo que "no voy a entrar en la política del usted más ni en los nombramientos que usted me propuso, con exalcaldes y hermanas de alcaldes".

"En este caso los nombramientos obedecen a un partido político que gobierna en solitario desde diciembre del año pasado y obedecen a lo que mi formación política y yo mismo consideramos que son las personas idóneas para desempeñar esa tarea de gestión y política en el Gobierno de Canarias", insistió Clavijo.

"Se tardó más en presentar la moción de censura en Icod que usted en asignarle un sueldo público al exalcalde en el Gobierno de Canarias", contestó Hernández.

"Si nombro a un profesional ajeno a CC, como José Manuel Baltar, soy criticado; y si nombro a alguien de CC, también soy criticado", dijo Clavijo antes de asegurar que "los ciudadanos nos tienen que juzgar por el resultado de la gestión y no por ser concejal o exalcaldes", máxime cuando,"aquellos que han pasado por la política municipal tienen buenos resultados, porque tienen muy presentes a los ciudadanos en sus actuaciones públicas".