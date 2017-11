Clavijo reprocha a Morales que los intereses de Gran Canaria no se defienden recurriendo al pleito insular

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que los intereses de Canarias o de una isla no se defienden mejor atacando a otras islas, y ha pedido que no se haga eco de quienes mantienen esa actitud.

Fernando Clavijo, que respondió a una pregunta del portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, acerca de un posible desequilibrio inversor en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, ha indicado que no es bueno buscar el enfrentamiento.

Casimiro Curbelo ha señalado que cada cierto tiempo en la política canaria aparece un "maestro" que acude "permanentemente al pleito insular, al insularimo y a la insolidaridad para referirse al desequilibrio" inversor, y lo hace, ha añadido, desde el reparto demográfico.

El portavoz del grupo Mixto y el presidente canario aluden en sus palabras al titular del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC), y Casimiro Curbelo ha dicho al presidente de NC, Román Rodríguez, que su proyecto no avanzará si se circunscribe a Gran Canaria.

Fernando Clavijo ha asegurado que "no puede estar más de acuerdo" con las palabras de Casimiro Curbelo y ha opinado que el presupuesto no se puede ver solo por "ventanitas chiquitas" para también señalar que no se puede hacer comparaciones con un solo año.

El presidente canario ha señalado que no ha recibido ni una llamada para hablar del presupuesto y ha apostado por una Canarias "de una sola velocidad" en la que se tengan los mismos derechos con independencia de la isla en la que se viva.