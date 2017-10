El Gobierno admite que le cuesta encontrar a alguien de prestigio para dirigir el Festival de Música de Canarias

El nuevo director del Festival Internacional de Música de Canarias dirigirá la edición de 2019 y, probablemente, las ediciones sucesivas, aunque todavía no ha sido elegido, según ha informado en sesión plenaria el consejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano.

El consejero, a raíz de una interpelación del grupo popular, indicó que el futuro director va a ser elegido en base a méritos y capacidades reconocidos, y reconoció que existe un cierto rechazo por parte de personas de prestigio a presentarse a este concurso, entre otras razones, porque no quieren exponerse públicamente a optar a este puesto cuando ya están ocupando otro.

En cualquier caso, Isaac Castellano quiso dejar claro que ya existen varios candidatos sobre la mesa para dirigir el Festival de Música de Canarias de 2019, pero prefirió ser prudente y no dar una excesiva información de un proceso que, dijo, "va encaminado".

El responsable de Cultura también incidió en que no le corresponde hacer una valoración acerca del resultado del último concurso para elegir director -que quedó desierto- porque, dijo, "no es mi labor cuestionar la decisión adoptada" y cree que "no aporta nada". "Me parece mucho más útil mirar hacia el futuro", apostilló.

Anunció, además, que no se va a rescatar a la anterior comisión asesora del Festival y se va a establecer una reflexión acerca de cuál es su función y cometido. A partir de ahí, añadió, se tendrá que definir quiénes son las personas más adecuadas para configurar esta comisión.

Una apuesta por la calidad

Respecto a la próxima edición, el consejero ha afirmado que no será un festival "de mínimos, ni de transición", sino un certamen "que se hace con recursos limitados pero con una apuesta clara por la calidad y orquestas de prestigio internacional". "No es un festival de mínimos, sino adaptado al presupuesto del que disponemos", remarcó.

Castellano señaló que cuando se formuló esta interpelación se hizo en un contexto en el que algunas personas destacadas de la cultura cuestionaban la posibilidad de que el Festival de Música tuviera continuidad, y quiso recordar que cuando tomó posesión -en sustitución de Mariate Lorenzo- adquirió el compromiso de su mantenimiento con la pretensión de "despejar todas las dudas".

"Puedo decir que ese compromiso se ha cumplido y eso debe satisfacer a los que apostamos por el fomento de la cultura. No tengo duda de que este festival es una de las apuestas más importantes que realiza el Gobierno de Canarias con el objetivo de que la población pueda disfrutar de la música clásica", aseveró.

El consejero de Cultura hizo hincapié en que el valor del Festival de Música de Canarias radica en la rentabilidad social, más allá de los resultados financieros, y justificó que la próxima edición se extienda a una tercera sede en la isla de Fuerteventura porque, en su opinión, cuenta con los espacios necesarios.

Isaac Castellano indicó que cuando finalice la próxima edición se tendrá que hacer una valoración acerca de los resultados, y añadió que los objetivos de este certamen de cara al futuro se pueden resumir en tres: que la programación mantenga su prestigio internacional con artistas y formaciones de primer nivel; que llegue al máximo número de islas posibles, y que conecte con el público habitual y tenga atractivo para el resto.

Desde su punto de vista, "todo esto lo tenemos que conseguir con unos recursos que son limitados y siendo capaces de introducir elementos innovadores dentro del Festival con el máximo consenso posible para no poner en cuestionamiento el propio futuro del certamen".

Al mismo tiempo, recordó que el pasado 22 de septiembre se presentó la programación del Festival y anunció que ya se ha abierto el plazo de renovación de abonos para un evento que este año tendrá una programación "interesante". Así, el programa sinfónico se va a estrenar en Fuerteventura el 11 de enero y el apartado de cámara el mismo día en la isla de Lanzarote.

En cuanto al presupuesto del Festival, detalló que el Gobierno de Canarias aportará 1,3 millones de euros y las previsiones de ingresos de taquilla estarán en torno a los 400.000 euros. Asimismo, a pesar de que el Ejecutivo está buscando patrocinadores, quiso ser prudente respecto a la previsión de estos ingresos.

Un festival "para salir del paso"

La diputada Josefa Luzardo, encargada de defender la interpelación, opinó que el próximo Festival de Música de Canarias se ha diseñado "para salir del paso" y expresó su preocupación por el rumbo que pueda tomar. Remarcó que se trataba de un festival del que la sociedad canaria se sentía orgullosa y con prestigio internacional, por lo que espera que la próxima edición no repita el "último desastre".

Luzardo pidió al consejero que se comprometa a ser innovador para llegar a nuevos públicos, sobre todo a los más jóvenes, y opinó que al Festival del año que viene le ha faltado "algo más de riesgo" y un profesional que tenga contacto con las orquestas, los directores y los agentes. En cuanto al consejo asesor, propuso que esté compuesto por especialistas, que no estén los siete cabildos y que no se repitan hechos como la asistencia de la pareja de una titular cuando ésta no pueda asistir.

Igualmente, le invitó a lograr financiación de las empresas y a ser "más ambicioso" para conseguir que "los canarios nos sintamos de nuevo orgullosos de este festival y, sobre todo, para acercar al público joven que, por primera vez, puede asistir a un festival de estas características".